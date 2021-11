Tormenta blanca: el fenómeno óptico en el que todo desaparece

Todo el mundo conoce lo que significa y lo que representa una tormenta. Sin embargo, pocos han oído hablar de la tormenta blanca, un fenómeno atmosférico también conocido por algunos como apagón blanco. ¿Qué significa?



El fenómeno es mejor conocido por su nombre en inglés: Whiteout.

Según explica American Meteorological Society, este es “un fenómeno óptico atmosférico en el que el observador parece estar envuelto en un resplandor uniformemente blanco”.



El fenómeno ocurre en las regiones polares y de mucha nieve, aunque también puede presentarse en zonas como los desiertos, pues la arena puede dar el mismo efecto.



¿Qué es lo que ocurre? Según el magazine cultural 'Brújula Verde', cuando ocurre una tormenta blanca el horizonte desaparece. Todo el paisaje se vuelve de un solo tono y no hay forma de distinguir nada.



"El horizonte desaparece de la vista y el cielo y el paisaje aparecen planos y sin rasgos distintivos ni puntos de referencia visual. Además, no hay sombras porque la luz llega por igual desde todas direcciones”, explica el medio citado.



American Meteorological Society explica también que en medio de este fenómeno no hay distinción de sombras, nubes y objetos pues se pierde la orientación y la profundidad.

Ciudad sepultada bajo un manto de nieve. Foto: Vasily Maximov/ AFP

“No se distinguen ni las sombras, ni el horizonte ni las nubes; se pierde el sentido de profundidad y orientación; sólo se pueden ver objetos cercanos muy oscuros”, señala la asociación.



¿Por qué se da? Este fenómeno ocurre cuando la nieve cubre el terreno totalmente. El cielo también se cubre de una capa blanca haciendo parecer que se mezcla con el suelo y reduciendo su visibilidad a casi cero.



"El desvanecimiento se produce sobre una capa de nieve ininterrumpida y bajo un cielo uniformemente nublado cuando, con la ayuda del efecto de parpadeo de la nieve, la luz del cielo es aproximadamente igual a la de la superficie de la nieve", explica también la asociación.



Si usted alguna vez se ve inmerso en una tormenta blanca perderá el sentido de la profundidad y corre el riesgo de perder el rumbo, aún cuando conozca el lugar por el que transita.



“Debido a la reducción de la luz reflejada las referencias visuales, como el horizonte, las características del terreno, las pendientes, etc., se reducen considerablemente o se bloquean por completo”, explica el portal 'Brújula Verde'.



“Es como estar en medio de un espacio blanco completamente vacío e infinitamente extendido”, agregó el citado medio.

La mayor tormenta de nieve jamás registrada en Moscú. Foto: Vasily Maximov/ AFP

Tendencias EL TIEMPO

