'Youtuber' murió al caer a agua congelada mientras grababa un video

Un famoso youtuber originario de Noruega falleció mientras intentaba grabar un video en un lago congelado.



Tor Eckhoff, de 57 años, conocido como 'Apetor’ por su seudónimo en redes, falleció tras el accidente ocurrido en la presa de Jakobs, en las afueras de Kongsberg, Noruega, el pasado viernes, 26 de noviembre.

Según informó el medio noruego ‘VG’, el hombre intentaba patinar sobre hielo y grabar un video para su canal de YouTube.



“Fuiste a un lago cerca de Kongsberg y estabas ansioso por patinar sobre hielo. También deberías filmar un poco de material que usarías en un video en YouTube. Me enviaste un mensaje cuando llegaste, con fotos tuyas y del agua”, publicó una persona cercana, según reportó el medio citado.



Al parecer, el hombre, que estaba solo, cayó al lago congelado.



Según ‘VG’, un testigo escuchó los gritos de auxilio de Eckhoff y notificó a los servicios de emergencia. El youtuber fue sacado del agua con ayuda de unos buzos.



(Le puede interesar: Murió Sebastián Boscán, recordado como Leandro en 'Pasión de Gavilanes')

Aunque fue trasladado en una ambulancia aérea a un hospital, falleció algunas horas después en el centro médico.



Eckhoff contaba con 1.2 millones de suscriptores en su canal de YouTube. En Instagram tenía más de 67.000 seguidores.



El ‘youtuber’ solía publicar contenido patinando sobre hielo, ingresando a tinas en zonas con muy bajas temperaturas, nadando en agua helada, entre otras cosas.



(Además: Confirman causa de muerte del novio de Gabby Petito, ‘youtuber’ asesinada)

Su último video había sido publicado el pasado 22 de noviembre, tan solo días antes de su fallecimiento, y se titulaba ‘I am Not Dead, I am 57 Today’ (No estoy muerto, cumplo 57 años).



No es el primer caso de un influenciador que fallece intentando grabar un material o tomándose una fotografía para sus redes sociales.

Tendencias EL TIEMPO

