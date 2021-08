Insólito: venden patinetas pintadas con ‘sangre’ de Tony Hawk

Tony Hawk está en la memoria de los fanáticos del ‘skateboarding’.



Es una leyenda por los trucos que ha logrado con su patineta. Uno de ellos es el 900, en el cual realiza dos vueltas y media en el aire. Lo hizo por primera vez en 1999 y lo repitió en 2016.



Toda su trayectoria le ha permitido ser figura de distintos videojuegos para consolas como PlayStation y Xbox.



Para él, la autenticidad es muy valiosa.



“Cuando hablo con emprendedores, les digo que es muy importante mostrar su marca en su voz y mostrar autenticidad. La autenticidad es fundamental en todo”, comentó en su momento durante una entrevista para ‘Forbes’.



Y ahora, por medio de sus redes sociales, anunció un producto muy auténtico: patinetas pintadas con su ‘sangre’.

“¡Lean la letra pequeña siempre! Gracias a ‘Liquid Death’ por esta extraña oportunidad, pero, por favor, sean cuidadosos con mi fuerza vital. Espero con ansias colaboraciones en el futuro mientras no involucre replicantes”, escribió en la publicación de su cuenta de Instagram.



‘Liquid Death’, empresa de cerveza y bebidas energéticas, convenció a Hawk sobre esta extraña experiencia.



“Le contamos la idea, luego se rió y dijo que le encantaba. Ya ha sangrado bastante en una rampa de skate, así que no fue para nada un gran problema para él”, señaló Andy Pearson, vicepresidente de la empresa, citado por ‘DW’.



Vale decir, eso sí, que Hawk no se ‘desangró’ para pintar todas las patinetas: una porción de la sangre que le extrajeron fue mezclada con pintura.



Si alguno de sus seguidores quiere quedarse con una patineta como esta, deberá pagar 500 dólares (casi 2 millones de pesos colombianos) y apurarse porque solo será una edición de 100 patinetas.



Parte de los ingresos serán destinados a proyectos benéficos y campañas que propenden por no usar plástico.

