Un joven de 18 años, identificado como Tomas Evans, sorprendió con su historia y la mala noticia que tuvo que afrontar cuando se enteró que padecía cáncer.



Mientras estaba en su rutina de ejercicio, Evans se dio cuenta de un bulto en el pecho, de acuerdo con sus declaraciones al medio ‘Kennedy News’, la masa era “bastante grande y del tamaño de una manzana”.

El joven esperaba que se tratara de una inflamación ocasionada por un desgarre provocado por un mal movimiento. Sin embargo, la respuesta de los doctores terminó siendo la peor noticia de su vida.



“Fui al gimnasio y dos días después me desperté con un gran bulto en el hombro y me estaba causando un dolor muy fuerte”, dijo Evans al citado medio.



Y agregó: “Pensé que solo había sido un músculo que se había salido de su lugar o algo así y no fue así”.

En el centro de salud, el médico a cargo le mandó varios exámenes, entre ellos una radiografía de hombro y tórax. No obstante, las malas novedades venía de parte de una tomografía computarizada: el joven, lamentablemente, tenía “una masa del tamaño de un puño en su pecho”.



En la entrevista, Tomas Evans dijo: “Fue directo a hacerse análisis de sangre y una biopsia para ver qué era exactamente y nos enfrentamos a un linfoma no Hodgkin o cáncer testicular”, lamentó.



Tras el diagnóstico, él y sus familiares se fueron a casa para asimilar lo sucedido. “Lloramos durante dos semanas enteras esperando los resultados de la prueba”.

La desesperante espera y el resultado



Tomas Evans describió la espera como horrenda, “ya que la ansiedad paralizante de lo que enfrentábamos en la Tierra era horrible”.



En julio, los médicos le informaron a Evans que padecía Hodgkin en etapa 2.

“[El diagnóstico] es un momento extraño de describir porque realmente no me golpeó de inmediato, fue algo más tarde (...) Cuando me dijeron por primera vez que había 'algo allí' fue un shock, pero cuando dijeron lo que realmente era, supe lo que sería, tuve un presentimiento", recordó.

Hodgkin es el cáncer más común diagnosticado en adolescentes de 15 a 19 años, según la Sociedad de Cáncer Americana.

El diagnóstico le cambió la vida

Como era despertarse, el diagnóstico le cambió la vida a un joven muy activo. Sin embargo, su lucha contra la enfermedad inició en septiembre, cuando comenzó las quimioterapias.



“Tuve que tomarme un año fuera de la universidad y dejar de trabajar y poder salir a lugares es mucho más difícil ahora porque tengo un alto riesgo de infecciones”, dijo al medio.

Y agregó: “Me canso con bastante facilidad caminando por los lugares y simplemente haciendo cosas normales, especialmente más cerca de cuando también he recibido el tratamiento”.



“Thomas terminó en el hospital varias veces mal con sepsis neutropénica y la preocupación de que contraiga infecciones ha sido nuestra principal preocupación en esta época del año”, dijo su madre.



La madre afirmó que el joven va por buen camino y ha enfrentado con valentía el proceso.

