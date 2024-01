¿Tomar té con sal? Así lo recomienda científica por una razón relacionada con su sabor

Tal vez la manera en la que consumimos el té actualmente, pueda tener algunos cambios en el futuro gracias a la investigación de la profesora química estadounidense, Michelle Francl, quien considera que se le puede añadir sal a esta bebida.



En el Reino Unido, tomar el té se ha convertido en una insignia cultural, pues los británicos beben aproximadamente 100 millones de tazas al día, que son equivalentes a casi 36 mil millones al año, según ‘Uk Tea & Infusions Association’.

Las naciones que más consumen esta bebida son las de República de Irlanda y Gran Bretaña, pero los mayores productores son China, India y Kenia. Algunos le adicionan leche de vaca o vegetal, azúcar o un edulcorante.



¿Por qué la estadounidense recomienda tomar el té con sal?



La investigación de la química estadounidense causó gran polémica con su investigación, pues en una entrevista con ‘The Telegraph’ afirmó que agregar sal a un té que esté muy fuerte puede disminuir la percepción de amargor.



En una entrevista con ‘New Cientist’ la profesora explicó: “Aunque pueda parecer descabellada, la idea de añadir una pizca de sal al té para reducir el amargor, tiene sus raíces en la ciencia. El ion sodio es un elemento clave de la sal e interactúa con el mecanismo químico que produce la percepción del sabor amargo”.



En su libro titulado ‘Steeped: The chemistry of Tea’, Michelle Francl escribió: “He adquirido el hábito de añadir solo una pequeña pizca y realmente ayuda”. Estas declaraciones fueron tan controversiales que los británicos en las redes sociales no pararon de criticar su idea.



Tanto así que la embajada de Estados Unidos en Londres hizo unas declaraciones un tanto irónicas al respecto, puesto que los británicos pensaron que esta sería una nueva política en la producción de esta bebida en EE. UU., en el comunicado se puede leer lo siguiente.



“Los informes de los medios de hoy sobre la receta de una profesora estadounidense para la taza de té ‘perfecta’ han puesto en problemas nuestro vínculo especial con el Reino Unido”.



“El té es un elixir de la camadería, un vínculo sagrado que une a nuestras naciones. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras una propuesta tan escandalosa amenaza los cimientos mismos de nuestra relación especial”.



“La embajada de Estados Unidos continuará preparando té de la manera adecuada: en el microondas”. Recordando que en 2020 los británicos criticaron a los estadounidenses porque algunos utilizaban el microondas para el té caliente.

LEIDY ESTEFANIA RICO ARBOLEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO