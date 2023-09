Un mito urbano cuenta que cuando se bebe alcohol, las personas se suelen ver más atractivas. Más allá del voz a voz que se ha creado en las comunidades, la ciencia da una respuesta a este fenómeno.



La Universidad de Bristo señala que no hace falta mucho alcohol para que se produzca esta percepción, en su investigación asegura que con un consumo moderado (dos cervezas) ya vemos a los demás un 10% más atractivos.



Por su parte, las universidades británicas de St. Andrews y Glasgow, este sex appeal no es la consecuencia de que el consumo de alcohol aumente el libido ni de que las personas se vuelvan menos selectivas o exigentes al juzgar la belleza.



En realidad, se trata de un fenómeno que se llama gafas de cerveza (beer googles, en inglés), unas lentes inexistentes que cuentan con una peculiar graduación para percibir la estética.



La cerveza es el tercer líquido más popular del mundo, después del agua y el té. Foto: iStock

Lo anterior es contraindicado por la revista Journal of Studies on Alcohol and Drugs que ponía en duda el fenómeno de las 'gafas de cerveza', destacando que ese efecto "aparece algunas veces en la literatura pero no tan consistentemente como uno esperaría".



Un estudio elaborado por la Universidad Roehampton de Londres dice que este fenómeno tiene que ver con la simetría bilateral: "vemos más atractivas a aquellas personas cuya mitad se parece más a la otra como si fuera un espejo", lo que altera la capacidad para percibir la asimetría en el rostro y en el cuerpo de otras personas.



¿Qué experimentos se han hecho sobre esto?

En octubre de 2008, Adam, Kari y Jamie, los 'Cazadores de Mitos' realizaron un experimento en el que puntuaban a 30 personas para ver si eran atractivos o no. Luego de tomar unas cuantas copas de alcohol, realizaron nuevamente la calificación y el resultado fue sorprendente.

La revista científica Medical Xpress y en Journal of Studies and Alcohol, reunieron a 18 parejas de amigos, todos de género masculino, para calificar el nivel de belleza de unas personas y cómo cambiaba esta perspectiva con el alcohol.



En este experimento se llegó a la conclusión que el licor no tiene ningún efecto directo en la percepción que un individuo tiene sobre las otras personas.

