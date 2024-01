Tom Hollander reveló que por error recibió cheque para Tom Holland por 'Avengers'

El pago del actor Tom Holland por su papel de 'Spider- Man', en el éxito de taquilla 'Avengers', fue enviado a otro actor de nombre similar: Tom Hollander. La confusión fue revelada por este último durante su aparición en el programa de entrevistas 'Late Night with Seth Meyers'.

¿Qué se sabe de la confusión?

Tom Hollander es un actor británico, de 56 años, conocido por participar en 'Piratas del Caribe', 'Orgullo y prejuicio' y en la serie 'The White Lotus'. El hombre fue invitado al programa 'Late Night with Seth Meyers', la semana pasada y contó la confusión que vivió con Tom Holland, novio de Zendaya.

El actor reveló que todo comenzó con su agencia, cuando esta confundió su nombre con el actor de 'Lo imposible' y le envió el bono de taquilla: “Recibí un correo electrónico de la agencia que decía: 'hoja de aviso de pago: su primer bono de taquilla para ‘Los Vengadores'".

Hollander le dijo al presentador Seth Meyers en la entrevista su reacción al ver el correo: "Yo pensé: ‘no creo que esté en ‘Los Vengadores’, es un error”.

El actor se sorprendió con el sueldo de Holland, quien en ese entonces protagonizó 'Avengers: Infinity War' y 'Avengers: Endgame'. Según el medio de noticias 'CNBC', ambas recaudaron aproximadamente cinco mil millones de dólares.

¿Cuánto fue la suma que pagaron por el primer bono de taquilla?

Tom Hollander expresó en la entrevista: "Fue una cantidad asombrosa de dinero”. Esto al explicar el primer bono de taquilla que se le envió al novio de Zendaya por su participación en las dos cintas.

"No fue su salario, fue su primer bono de taquilla. No toda la taquilla, la primera . Era más dinero que nunca: era una suma de siete cifras”, confesó al programa de Seth Meyers.

Aunque no se refirió a la cantidad exacta, expresó que era de siete cifras el pago. Además, dice que no es la primera vez que lo confunden con el actor de 'Spider-Man'. “Obviamente, no me confunden con él, pero en contextos no visuales me confunden con él todo el tiempo”, explicó.

Así las cosas, aseguró que cuando habla con empresas de servicios públicos, preguntaban por su nombre y dicen el de Tom Holland, en vez de agregar las últimas dos letras de su apellido y pronunciar: Tom Hollander.

Por el momento, Tom Holland no ha hablado de la anécdota de su compañero en la industria del cine y la televisión, pero seguidores de ambos reaccionaron con gracia al inusual momento.

