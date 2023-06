Bastó con captar juntos a Shakira y Tom Cruise en el Grand Prix de Miami, a inicios de mayo, para que el mundo posara su mirada sobre ellos.

Las celebridades fueron fotografiadas muy amigables en el evento de Fórmula 1 y, tras ese breve encuentro, los rumores acerca de un posible romance no tardaron en aparecer. En las imágenes se les puede ver sonrientes, cercanos y disfrutando de la carrera de automovilismo, a la que también asistieron figuras como Vin Diesel, Jeff Bezos y Elon Musk.

Las teorías de un nuevo romance para la barranquillera se avivaron luego de que una fuente revelara a ‘Page Six’ que el actor estadounidense estaba “extremadamente interesado” en tener algo con la cantante. Como muestra de su afecto, le habría enviado unas flores.



Con las especulaciones de los seguidores y la atención de los medios encima, ni la intérprete de ‘Monotonía’ ni la estrella de Hollywood se refirieron al tema. Al menos no lo hicieron hasta hace poco, cuando Cruise se atrevió a romper el silencio y a revelar detalles de su relación con la colombiana.



Shakira y Tom Cruise en evento de la Fórmula 1. Foto: AFP

En una reciente entrevista con Jessi Valeri, periodista y presentadora del programa de televisión ‘Despierta América’, al protagonista de ‘Misión Imposible’ lo cuestionaron por Shakira y él, sin ‘pelos en la lengua’, mostró su admiración por ella y la llenó de elogios.



“¡Amamos verte con Shakira en la Fórmula 1! ¡Yo no sabía que eran amigos!”, inició diciendo Valeri. Ante este comentario, Cruise respondió: “Ella es tan talentosa, ella y su familia son personas adorables, siempre he admirado su trabajo, es una gran persona”.



En medio de la conversación, la periodista aprovechó para hacer alusión a una de las canciones más icónicas de la artista. “¡Y sus caderas no mienten!”, señaló Jessi, quien desató la risa del actor y también una respuesta inesperada de su parte: “No, no mienten. No lo hacen”.

Estas imágenes de Shakira y Tom Cruise hablando en el #MiamiGP se han hecho muy virales en redes sociales. pic.twitter.com/RrYLWlG7Bd — #PorQuéTT (@xqTTs) May 8, 2023

De acuerdo con medios como ‘The Daily Mail’ y ‘The Mirror’, a Cruise no le habría caído bien la cercanía que, desde hace semanas atrás, sostiene la barranquillera con el piloto de carreras Lewis Hamilton.



“Fue un gran golpe para el ego de Tom, le dolió aún más porque considera a Lewis un amigo”, declaró una fuente al portal Radar Online.



Pese a los rumores que apuntan a que Shakira habría mandado a la ‘friendzone’ al actor de Hollywood, Cruise no ha tenido reparo en mostrar su apoyo, orgullo y admiración hacia la intérprete de ‘Copa vacía’, quien ha dejado al descubierto el estrecho vínculo que tiene con Hamilton.

¿Romance entre Shakira y Lewis Hamilton?

Hamilton y la intérprete de 'Te Felicito' comenzaron a ser vinculados hace unas semanas atrás, después de que fueron fotografiados en un restaurante en el centro de Miami. Poco después, la pareja fue vista compartiendo a bordo de un yate en la ciudad estadounidense donde se radicó la barranquillera.



Las salidas del piloto y la artista no quedaron ahí. Luego de aparecer en el Gran Premio de Miami, Shakira sorprendió al viajar a Barcelona y asistir al GP de España. Su presencia en el circuito Montmeló avivó aún más los rumores con Lewis, teniendo en cuenta que se le vio en el palco de Mercedes.

En redes sociales se rumorea que Lewis Hamilton esta saliendo con Shakira. Foto: Instagram @shakira / @lewishamilton

‘Vanitatis’ sostuvo recientemente que la pareja se encuentra en la etapa inicial de un romance. “Un comienzo suave y divertido que hace que la colombiana se sienta bien por fin consigo misma", señaló el medio, el cual también hizo otras reveladoras confesiones.



De acuerdo con el portal especializado, Shakira y Hamilton fueron vistos por testigos besándose en el Gran Premio de España de la Fórmula 1. Al respecto, informaron: “En el paddock de Montmeló hubo arrumacos y se dieron hasta besos”.



Hasta el momento, la relación de Shakira y Lewis Hamilton se mantiene en especulaciones. Sin embargo, las declaraciones del piloto indican que no está cerrado a sostener un noviazgo con una latina; por el contrario, está más que dispuesto a hacerlo.

VALERIA CASTRO VALENCIA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO