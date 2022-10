El actor de Hollywood Tom Cruise ha sido amenazado de muerte por un exempleado de producción que fue despedido de la saga de ‘Misión Imposible’. Ante esto, el actor de 60 años de edad se vió obligado a contratar guardaespaldas y un estricto esquema de seguridad para evitar algún tipo de atentado contra su vida.

El intimidante es un exempleado de producción de acrobacia que estuvo vinculado a la saga. Pero, después de un tiempo, se le comunicó que ya no eran necesarios sus servicios, lo que causó varios alegatos y protestas por parte de él.



Según el diario ‘The Sun’, el exempleado de producción inició una disputa legal contra Tom Cruise, su director de películas Christopher McQuarrie y los estudios Paramount por los “dudosos vínculos de películas de Cruise”. Del mismo modo, esta persona aseguró que el FBI se encuentra haciendo una exhaustiva investigación a Paramount por el rastro del dinero de dichas producciones. Sin embargo, el servicio de seguridad estadounidense no ha confirmado tal investigación.



(No deje de leer: Karol G tuvo un percance en vestuario y se le cayó la falda en pleno concierto).

Aunque al principio solo parecía una rebeldía por parte de hombre, la preocupación de Christopher McQuarrie, quien ha acompañado a Cruise en diferentes películas como ‘Misión Imposible’, ‘Top Gun’, ‘Negocios Riesgosos’, ‘Al Filo del Mañana’, entre otras, pasó a un tema mucho más serio y por ello decidió reforzar la seguridad suya y la de Tom Cruise.



Una fuente anónima compartió con ‘The Sun’ que: “En el set todo es protección y amenazas y ahora está pasando lo mismo detrás de cámaras. Tom está acostumbrado a tener equipos de seguridad a su alrededor la mayor parte del tiempo debido a su fama. Pero para Chris es algo muy nuevo. Nadie se arriesga”.

La situación ha sido incómoda para el actor y su director de cine, pues temen que el sujeto cumpla con varias de las amenazas que le ha hecho al actor de ‘La Momia’.



“Todo se ha vuelto muy desagradable, pero los implicados en las películas confían en que todo esté bien, sólo es un exmiembro del personal enfadado”, concluyó la fuente anónima en el diario estadounidense.



(Puede ser de su interés: 'La sirenita': la polémica sobre la nueva película está mal enfocada).



Por ahora, se desconoce que Tom Cruise haya detenido las grabaciones de ‘Misión Imposible 7 y 8’ que se están llevando a cabo en el Reino Unido y saldrán en estreno en el 2023 y 2024.

