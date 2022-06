Desde que empezó Marvel Studios y los cómics de super héroes iniciaron su transito a la pantalla grande, han existido actores que se han vinculado tanto con la marca, que es casi imposible desligar sus rostros de sus personajes. Tal es el caso de Robert Downey Jr., quien logró hacerse con la interpretación de Iron Man por allá en el 2008.



Sin embargo, antes de poder llegar a la cima del mundo cinematográfico con su actuación de ‘Tony Stark’, estuvo a punto de no ser el elegido para el show, debido a que Tom Cruise estaba pensado para tomar las riendas del icónico super héroe.

Iron Man 2 Foto: Marvel

A pesar de ello, el célebre actor de ‘Misión Imposible’ se rehusó a protagonizar a ‘Stark’ ¿pero por qué lo hizo? el propio artista lo logró explicar en par de entrevistas que tuvo para algunos medios estadounidenses.



Resulta que Marvel no creaba sus propias películas, sino que cedía los permisos de sus personajes a empresas audiovisuales para que pudieran realizar los largometrajes. Esta dinámica se mantuvo desde 1944, año en que se estrenó por primera vez una película de cómics en el cine: ‘Capitán América’.



Ahora bien, luego de casi 70 años de ceder sus permisos, los representantes de Marvel decidieron dar el salto a la pantalla grande y, en 2004, se aliaron con ‘Paramount Pictures’ para empezar con la distribución. Kevin Fage fue elegido Presidente de producción y la industria empezó a ganar millones de dólares con sus películas.



Volviendo al tema ‘Iron Man’, cuando se inició con el proyecto hubo dos intentonas para dar el primer paso en el cine con la historia de ‘Tony Stark’: una en los años 90 con Tom Cruise liderando el proyecto y otra a inicios de los 2000. Ambos iban a ser financiados por ‘20 Century Fox’, pero las iniciativas no prosperaron.

¿Por qué Tom Cruise rechazó el papel?

El drama no acabó en la década del 90, pues con la nueva entrega de ‘Doctor Strange’ se empezó a especular que Cruise tomaría el papel de Iron Man, pero de otro universo.

Eso se cayó al estrenarse la cinta y los trailers falsos que circulaban en internet con el rostro del actor usando el traje de ‘Stark,’ se empezaron a llenar de comentarios criticando la desinformación que generaron.



Ahora bien, Tom Cruise ya había explicado en su momento que no tomó el papel por qué sintió que no era un personaje que le quedara bien con su apariencia y porque el proyecto no lo convencía del todo.



“Ellos vinieron a mí en un momento determinado. Pero cuando hago algo, quiero hacerlo bien. Si me comprometo con algo, debe hacerlo de manera que sepa que será algo especial. Y mientras se alineaba, simplemente no sentí que fuera a funcionar”, mencionó el actor en entrevista con ‘Men' s Health’.

Y es que según mencionan algunos portales especializados, el actor no tomó el protagonismo porque supuestamente no le iban a dar cabida en la dirección de la cinta. Algo que es recurrente en Cruise en la mayoría de películas que ha protagonizado.



De igual forma, Robert Downey Jr. Tomó las riendas del personaje y se consolidó como el protagonista de una de las películas más taquilleras en la historia del cine. A su estreno logró recaudar 600 millones de dólares con un presupuesto de 140 millones..

