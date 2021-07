Deportista compartió video viral de cómo funcionan los inodoros en Japón

Mucho se ha hablado en redes sociales sobre los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, evento deportivo que tuvo que ser cancelado y aplazado debido a la pandemia del coronavirus. Actualmente se siguen desarrollando las competencias de alto rendimiento en este país asiático.



Diferentes internautas se han animado a compartir sus apreciaciones sobre los diferentes enfrentamientos deportivos en áreas como Esgrima, Ciclismo de montaña, Bádminton, Balonmano, Natación, Gimnasia, Judo, Taekwondo y Triatlón, por mencionar algunas.



Sin embargo, los mismos competidores, que están representando a sus naciones, se han animado también a crear contenido en las diferentes plataformas. En TikTok, por ejemplo, se ha posicionado un peculiar desafío que se ha vuelto furor entre los mismos deportistas que participan en las olimpiadas.



Se trata de 'Tell me that you’re in Japan without telling me that you’re in Japan', lo que en español sería 'Dime que estás en Japón sin decirme que estás en Japón'. Esta frase ha sido usada cientos de veces con tal de que los espectadores aprecien situaciones cotidianas en países diferentes sin necesidad que de haya comunicación verbal.



Lo particular es que la británica Kimberley Woods, quien representa a Reino Unido en la competencia de Canotaje en eslalon, compartió en su cuenta oficial de Instagram su primera experiencia usando un inodoro japonés.



Puede que para muchos no sea del todo relevante esta 'aventura'; no obstante, es importante resaltar que en Japón los sanitarios tienen tecnología avanzada.

Botones de los inodoros japoneses ahora manejarán el mismo 'idioma' https://t.co/lFVJ8PLAsd pic.twitter.com/YwDvueB9Vv — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) January 19, 2017

El control a distancia es una de las características más destacables de la ultra tecnología de los baños en este país, ya que se le permite al usuario elegir entre diferentes opciones a partir de un comando manual, con el cual podrá descargar el inodoro sin necesidad de bajar la cisterna.



Sin embargo, las opciones no se quedan ahí. Las versiones más recientes de estos sanitarios permiten que se levante la tapa de manera automática gracias al detector de proximidad. También se puede elegir que se caliente el asiento a la temperatura preferida y cuentan con la opción de activar una luz nocturna para aquellos que se levantan al baño en la noche.



Sumado a ello, se puede incluir luego de la deposición el lavado y secado del área e incluso un masaje que intercala agua fría y caliente con un suave movimiento circular. Esta opción es reemplazada en distintos países por el tradicional bidé, chorro de agua para asear la zona perineal.



Precisamente esta opción fue la que más captó la atención de Woods, quien oprimió en reiteradas ocasiones el botón que activaba el baño con agua caliente.

