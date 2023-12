Jimin y Jungkook son los últimos integrantes de BTS que inician su servicio militar

Los últimos dos artistas de la banda BTS, que aún no se habían enlistado en el servicio militar, lo hicieron el 12 de diciembre, no sin antes, dar un “hasta luego” a sus millones de seguidores a través de una transmisión en vivo en la red social Weverse.

“Creo que contaré con un gran apoyo al poder alistarme con Jungkook. Volveré tras hacer un buen trabajo”, fueron las palabras de Jimin en la plataforma digital.



(Le podría interesar: Los reyes del K-Pop llegan a Amazon Prime con un documental).

Jimin de 28 años y Jungkook de 26 años, se acercaron a la Quinta División de Infantería en Yeoncheon, 60 kilómetros al norte de Seúl, para iniciar esta labor obligatoria de Corea del Sur para todos los varones y dura 18 meses.

Todos los integrantes de BTS están prestando servicio militar

Ahora, los jóvenes empezarán un entrenamiento básico de cinco semanas, y luego serán asignados al servicio activo.



(No deje de leer: Hybe, la agencia del grupo de k-pop BTS, llega a conquistar el mercado latinoamericano).



Cabe mencionar que antes de iniciar el rumbo, los integrantes de BTS y su agencia ‘Big Hit Music’, le pidieron a sus fanáticos no ir hasta la base militar para despedirlos, no obstante, allí llegaron unos cuantos para acompañarlos e incluso se vieron pancartas en edificios cercanos.

Hace unos días, RM y V se unieron a las fuerzas armadas en la base de Nonsan, que queda ubicado a 150 kilómetros al sur de Seúl.



Se recuerda que Jin, fue el primero en enlistarse en diciembre del 2022, en el mismo lugar que Jimin y Jungkook; J-Hope también está realizando el servicio en el ejército de tierra, mientras Suga trabaja como asistente social de prestación sustituta, debido a un grave problema en su hombro.



En el verano del año pasado, BTS anunció que sus siete miembros se tomarán un largo descanso de la música hasta el 2025, para poder enfocarse en proyectos personales y su deber con Corea del Sur.



(Lea también: Así fue como una fan de BTS se salvó de un robo gracias a foto Jin).

KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

