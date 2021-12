Por recuperar a su ex: fingió una boda 'con todos los juguetes'

Por ahí dicen que el corazón no entiende de razones, tal vez ese fue el caso de una mujer que contó por la plataforma de TikTok la curiosa estrategia que siguió para recuperar a sus expareja.

A veces el fin de una relación no tienen marcha atrás, pero para algunas personas resulta una situación difícil de entender, por lo que la famosa 'tusa' puede motivarlos cometer errores y una que otra locura.



Así le ocurrió a una mujer suiza, identificada en TikTok como @dieschaklin, quien se volvió viral tras confesar que en el pasado fingió casarse para así llamar la atención de su ex.



El clip alcanzó más de 2.5 millones de reproducciones.

¿Cómo lo hizo? Por medio de fotografías que compartió en su redes sociales mostró una ceremonia falsa, de hecho, contrató a un fotógrafo profesional.



Sin embargo, según lo relató la mujer, su expareja ni se inmutó, no la llamo, aunque vio las imágenes no se acercó, ni se comunicó con ella.



Las fotos aparentan una boda planeada con vestido blanco, novio y decoraciones.



REDACCIÓN EL TIEMPO

