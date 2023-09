Un japonés que se hace llamar Toco, cumplió recientemente su sueño de convertirse en un perro. El hombre tiene un canal de YouTube y ha causado gran sensación, pues gastó, casi 60 millones de pesos colombianos, en un disfraz que hizo realidad su sueño: convertirse en un perro humano, concretamente, en un Rough Collie.



Aunque el hombre no ha querido revelar su identidad, dio por primera vez una entrevista a EFE.



"Desde que era niño, tenía ganas de un cambio. Cuando estoy vestido con el traje, me siento feliz porque mi sueño se hace realidad", inició sus declaraciones al medio internacional



Adicional a esto, dijo que el traje lo fabricó una empresa de efectos especiales llamada Zeppet, quienes hicieron lo posible para que el perro fuera lo más realista posible. Incluso, este hace que sea difícil distinguir si se trata de un canino de verdad.



Aunque ha ganado gran reconocimiento en las redes sociales, también ha dicho que hay muchas personas que se oponen a su estilo de vida: "Recibo todo tipo de mensajes. Entre los mensajes positivos, algunos me dicen que quieren hacer lo mismo, lo que me ha permitido ver que hay otra gente como yo".



Toco reconoce que su estilo de vida puede ser "anormal" para algunas personas y por esto no ha decidido mostrar su verdadera identidad.



"Aunque mi sueño ya se ha hecho realidad, es una pena si no hago ninguna actividad con el traje, por eso me lo pongo para hacer vídeos y disfrutar", agregó.

