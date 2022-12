En la tarde de este miércoles el Congreso de Perú aprobó la vacancia del presidente Pedro Castillo alegando permanente incapacidad moral y ahora la vicepresidenta Dina Boluarte asumió la jefatura del país vecino.



En medio de todos estos sucesos, se ha presentado una gran de usuarios que se han manifestado en redes sociales, sobre todo en Twitter.



Pues resulta que un Pedro Castillo que tiene como usuario @PedroCastillo en Twitter, ha tenido que recibir en su cuenta enormes comentarios debido a que los internautas asumen que este es el perfil del que era el presidente de Perú.



Ante la ola de menciones que ha recibido en su perfil, el usuario salió a defenderse y escribió en un trino: "Será que el Sr Musk puede hacerle entender a los Peruanos que yo no soy el presidente? No imaginan la cantidad y contenido de las notificaciones que estoy recibiendo solo por descuido e ignorancia de miles de twitteros Peruanos. Lamentable".



Este tweet ya tiene 1.378 Retweets, ha sido citado 782 Tweets y ya supera los 9.379 me gusta.



Ahora, en las respuestas se encuentran comentarios como: "¿Y no te interesa ser el presidente ahora? El puesto está vacante y seguro no lo harás peor que el anterior" o "s tu oportunidad. Inventa historias: escribe que escapaste de la policía y que estás tuiteando desde un drenaje. O que en realidad ya estabas en Nueva York desde hace días y que detuvieron a un doble..." entre otros.