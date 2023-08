En el año 2008, el reggaetón empezaba tomar fuerza en las calles y se convertía en uno de los géneros favoritos de la juventud. Uno de los sencillos más recordados de esta época es 'Tocarte Toa' de Big Yamo Ft. Natya, sin embargo, muchas personas han recordado un remix que tenía la voz de Residente, que en ese entonces era calle 13.



Pero para la sorpresa de muchas personas, esta versión nunca fue grabada de forma oficial y por eso no se encuentra en las plataformas musicales.

Esta curiosidad fue recordada recientemente por un tiktoker, quien reveló que la canción que tenían miles de personas en sus celulares en realidad nunca existió, algo que ha sorprendido a más de uno.



Posiblemente, recuerde que el coro de Calle 13 iniciaba de esta forma: “Contigo me voy a dar una jaltea, quiero comerme la ensalada entera, deja la pena, no te arranques las venas, que usted se ve bonita con esa diadema”.



Luego Yamo cantaba el popular coro y después el rapero volvía a cantar: “Soy la nueva cara del rock, el nuevo New Kid On The Block, que me sigan en el coro los estúpidos: Calle 13 y DJ Yamo sueñan nítido”.

Sin embargo, con el nacimiento de las plataformas de streaming musical, algunos fans de esta canción notaron que no podían encontrarla en la discografía de Calle 13. Por esta razón, un usuario de las redes sociales en el 2017 le preguntó directamente a residente que era lo que pasaba.



“¿Por qué no puedo encontrar la canción de Tocarte toa’ que grabaste con Big Yamo en Apple Music?”, escribió el internauta.



Ante este interrogante, el arista contestó: "Porque nunca grave una canción con un tipo que se llama así. Quizás busques hormiga brava".

porque nunca grabe una cancion con un tipo que se llama así. Quizas busques hormiga brava. — Residente (@Residente) November 24, 2017

La verdadera canción de Calle 13

El sencillo que tenía estas populares estrofas de Calle 13 es 'La Hormiga Brava', la cual tenía un ritmo diferente a 'Tocarte Toa'. Además, había unas voces femeninas que acompañan al rapero en su canción.



Otro tema que suena bastante diferente es 'Tocarte Toa', en la versión original de Big Yamo, pues el coro es bastante diferente y además canta Natya, una cantante que también colabora con el colombiano en 'Me Hechizas'.



“Tú tienes adrenalina, bailando me partes la rutina. La verdad es que tú me subes la bilirrubina. So mami, mueve lo que tú tienes otra vez, que yo te quiero ver, sigue bailando pegao’ que tú me quita el estrés”, es el coro de la canción.

¿Quién inventó el popular remix?

Este remix que se popularizó en el país fue un creado por un fanático. Estos se llamaban mash-up, que son una combinación de dos o más piezas musicales, como una especie de 'collage' auditivo que conectan diferentes artistas.



Incluso, estas combinaciones incluyen sus propios videos musicales, los cuales son una sensación única a la mezcla entre los artistas.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

