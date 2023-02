Jesús David Puccetti Carvajal, mejor conocido como Tito Puccetti, es uno de los periodistas deportivos más famosos del país. El comunicador de la Javeriana ha ejercido su carrera en distintos medios, entre los que destacan ‘Caracol Televisión’, ‘DirecTv Sports’, ‘ESPN’ y ‘Win Sports’.



Tal ha sido su trayectoria que ha llegado a cubrir mundiales de fútbol. Sin embargo, durante el más reciente experimentó un delicado problema de salud.

Pasó un señor y pensó que yo estaba borracho, pero yo estaba prácticamente inmovilizado FACEBOOK

Según le contó a sus seguidores por medio de redes sociales, debía someterse a una cirugía en la columna, pues algunos discos se le desviaron. Estos son los encargados de amortiguar y dar flexibilidad, permitiendo movimientos esenciales como caminar o correr.



Ya culminada la cirugía, Puccetti apareció en ‘Día a día’ para contar su historia, tratando de asumirla con humor: “Fue muy chistoso porque yo vivía en una zona que se llamaba Las Cañitas, yo estacionaba mi auto a una cuadra del edificio. Yo me bajé con mucha dificultad, me fui apoyando en las paredes para poder llegar a mi casa. Pasó un señor y se rio, dijo ‘uy, qué borrachera la de este tipo’; pensó que yo estaba borracho, pero yo estaba prácticamente inmovilizado”.



“Quedé torcido, como casi paralizado. (…) Fui al médico y me dijo ‘usted tiene un disco salido y eso produce muchos dolores’”, recordó.



De lo anterior ya hace casi 10 años y, en todo este tiempo, pospuso el tratamiento hasta que durante su cubrimiento del Mundial de Qatar 2022 el dolor fue más fuerte: “En el Mundial la pasé muy mal y llegué y le dije a mi compañero de colegio Roberto Díaz, un neurocirujano de los mejores que hay, ‘opéreme’. Él ya me había dicho que me tenía que operar, y bueno, es una operación dura”.



Por fortuna, pudieron reemplazar los discos de la columna que le generaban problemas y ya lleva una semana de recuperación, cuyo éxito le permite al menos caminar dentro de su misma casa.

Margarita Contreras

Redacción TENDENCIAS