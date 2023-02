En redes sociales se ha viralizado el comportamiento agresivo de algunos cantantes con sus fans. Uno de los escándalos más recordados, es el de Bad Bunny cuando a inicios de este año le botó el celular a una fan que quería tomarse una foto con él.



En esta ocasión otro puertorriqueño vuelve a ser tendencia y se trata del cantante urbano ‘Tito El Bambino”. En un video que circula por internet se puede ver que el artista, se encontraba haciendo un show en Ecuador y se enojó con un fan que quería regalarle una camiseta.

En las imágenes se puede ver que cuando Efraín David Fines Nevares, nombre real del artista, estaba cantando su canción ‘Flow Natural’ interactuó con una persona en el público y, bastante molestó, le decía que no.



Sin embargo, la persona siguió insistiendo y en medio de su presentación se agachó para tomar la camiseta. Pero el artista, evidentemente enfurecido por la situación, se la tiró en el rostro al fan y luego siguió con la canción. Minutos más tarde, ‘Tito’ solicitó que la persona sea retirada del evento, pues le molestaba su presencia.



Este clip ha sido reposteado por varias páginas de entretenimiento, una de ella fue ‘Lo Sé Todo’ y varios asistentes del concierto han aprovechado la sección de comentarios para contar lo que verdaderamente ocurrió.



“Soy ecuatoriana y acá en mi país pasó eso. Le querían obligar a ponerse una camiseta de un partido político y él desde el principio dijo que no. Deben respetar su decisión”, “Con todo el respeto pero deberían investigar bien, soy ecuatoriana y lo sacan de contexto. Fue la insistencia que se ponga una camisa de un partido político cuando él dijo que no. Deberían de respetar esa petición y claro actuó mal el artista”, se lee en los comentarios.



Por otro lado, hubo personas que comentaron que nada justificaba al cantante y que esa no era la forma de hacer las cosas.



“Sea por lo que sea, ¿enserio lo están justificando? ¿Le colocaron un arma y lo obligaron a colocarse ? Eso no justifica su reacción y su patanería”, “Muy mal, es público y sus seguidores merecen respeto, para que te vuelves artista si los vas a tratar mal”, “¡Gas!! El poder, el dinero y la fama subidos a la cabeza”, escribieron los internautas.

