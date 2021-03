Actores intoxicados durante grabación y más secretos de 'Titanic'

'Titanic' es en muchos sentidos una de las películas más exitosas de todos los tiempos. Ganó 11 premios Oscar, cuatro Globos de Oro, y recaudó 2,1 mil millones de dólares en las taquillas.



Pero no solo obtuvo un avasallador impacto en términos de premios y dinero, pues también se convirtió en un largometraje de culto que dejó todas sus letras talladas en la historia del cine mundial. Su influencia en la cultura es innegable y, por eso, sigue dando de qué hablar a más de dos décadas de ser estrenada.



Pues bien, como pasa frecuentemente con otras producciones, luego de su estreno se han conocido detalles de lo que sucedió detrás de cámaras. El diario argentino 'La Nación' hizo un completo recuento de los principales 'secretos' que rodearon la producción. Le contamos cuáles son.

Las curiosidades de 'Titanic'

¿Por dónde empezar? Tal vez por uno de los personajes más influyentes en la historia, quien, por obvias razones, no apareció en escena: nos referimos a su prestigioso director, James Cameron.



Uno de los detalles que la gente no suele conocer es que, gracias a su rigurosidad, el hundimiento del barco en el rodaje duró lo mismo que pudo haber durado en la vida real: dos horas y cuarenta minutos.



Cartel original de 'Titanic'. Foto: Cortesía: Paramount / Fox

Esta búsqueda constante de la perfección estuvo presente en cada detalle. De hecho, los extras, actores que aparecen en muy contadas escenas durante el largometraje, recibieron un curso completo para aprender las costumbres de comienzos del siglo XX. También les dieron un 'trozo' de guión que les daba sentido a los roles de sus personajes. Es decir, hasta los extras tenían una historia detrás.



Tanto amor por el rigor le trajo algunos desencuentros a Cameron con los productores, pues había quienes señalaron que la película debía ser recortada, porque era demasiado larga y no era fácil de presentar en los cines.



Pero el director no dio su brazo a torcer. Y finalmente acabó ganando: la versión completa de 'Titanic' dura tres horas y quince minutos.



Cameron fue verdaderamente una especie de protagonista fantasma, pues aportó otro elemento crucial para la producción: el retrato de Rose, que se suponía había sido pintado por Jack.



El director no fue, sin embargo, el único gran artífice del poderoso relato. Kate Winslet, quien interpretó a Rose, señaló en la revista 'Rolling Stone' que se dio cuenta de que debía aparecer en 'Titanic' a toda costa después de leer el guión. Su determinación le dio el papel, pues luego llamó a James Cameron y lo convenció de escogerla como su protagonista.



Y también consiguió a un 'Jack'. Persuadió a Leonardo DiCaprio para que participara y él acabó haciéndole caso. Así lo contó en una entrevista con el medio especializado en cine 'Deadline'. “Habíamos hecho todas esas películas independientes. La amaba como actriz y ella dijo: ‘Hagamos esto juntos, podemos hacer esto’. Lo hicimos y se convirtió en algo que nunca podríamos haber previsto”, dijo DiCaprio.



Pero 'Titanic' no estuvo hecha solo con detalles bonitos y esfuerzos artísticos admirables. Requirió de mucho dinero. Mucho. La producción costó casi 200 millones de dólares. Es decir, dura alrededor de 195 minutos, lo que implica que valió más de un millón de dólares por minuto. Paradójicamente, fue más cara que el mismo barco, que salió a un 'módico' precio de 7 millones de dólares.



Aunque tuvieron un tonificado músculo económico con ellos, no pudieron evitar los imprevistos. Tiempo después se conoció que alguien drogó al elenco y al personal de la producción en una de las últimas citas del rodaje.



La revista 'Vice' reveló que alguien le echó una droga a una sopa que todos estaban tomando. Unas 80 personas cayeron enfermas y algunas tuvieron que ir a un centro médico.



Esto, sin embargo, no pasó a mayores y no interfirió con el desarrollo del resto de la producción.

*Con información de La Nación (GDA - Argentina)