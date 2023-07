Miles de dólares ganaron una serie de personas que apostaron que el sumergible Titán sería encontrado antes del 23 de junio y que todas las personas de la embarcación morirían.



Incluso, los apostadores dejaron reglas: “No es necesario que la embarcación se haya recuperado físicamente para considerarse encontrada”.



El indignante hecho causó conmoción entre los internautas, quienes dicen que, por ningún motivo, la vida de las personas debe ser calculada a través de apuestas. Así fue la espeluznante dinámica.

La noticia fue publicada por Daily Mail, quienes reportaron que las apuestas se dieron por la plataforma de criptomonedas Polymarket.



De acuerdo con la información de dicho diario, las personas apostaron “más de 300.000 dólares a si el sumergible entonces desaparecido se encontraría antes del 23 de junio, cuando se suponía que se había acabado el oxígeno a bordo, y muchos apostaron a que no sería así”.



Hay que recordar que la tragedia inició el lunes 19 de junio del 2023, cuando Titán, el sumergible que estaba ocupado por Stockton Rush, Hamish Harding, Shahzada Dawood y su hijo Suleman, y Paul-Henri Nargeolet, perdió el contacto con la superficie.

(Siga leyendo: Recuperan del océano los restos de Titán: así quedó parte del submarino tras tragedia).

Ellos son los cinco pasajeros del sumergible Titán. Foto: AFP

Tras varias horas de no conocerse el paradero de los millonarios, las autoridades iniciaron una exhaustiva búsqueda. El 22 de junio de 2023, la Guardia Costera encontró unos restos, los cuales confirmaron que pertenecían al sumergible.

Las apuestas dejaron muchos ganadores



Antes de que se diera a conocer que los restos eran de Titán, varias personas apostaron que el sumergible iba a ser encontrado antes del 23 de junio.



De hecho, en la página de Polymarket decía que “a los efectos de este mercado, no es necesario que la embarcación haya sido rescatada o recuperada físicamente para ser considerada encontrada”, dice el medio inglés.

(Además: Tragedia del submarino Titán: el último mensaje de uno de sus tripulantes).

Stockton Rush, en el submarino que implosionó cuando iba rumbo a los restos del Titanic. Foto: OceanGate Expeditions

Incluso, especificaron: 'Si se localizan piezas, pero no el camarote que contiene a los pasajeros del buque, eso no será suficiente para que este mercado resuelva a 'Sí'.



No obstante, esta no fue la única apuesta que se hizo. De hecho, según reportó el diario inglés, un “apostador, identificado solo como Brian, le dijo al medio de comunicación que ganó $ 8,000 apostando que todos a bordo, incluido el multimillonario británico Hamish Harding y el explorador francés Paul-Henri Nargeolet, perecerían en el sumergible”.

'Presuntos restos humanos' descubiertos entre las partes de Titán

"Presuntos restos humanos" descubiertos entre las partes de Titán Los expertos encontraron "presuntos restos humanos" entre los fragmentos recuperados del sumergible turístico que desapareció con cinco personas a bordo en el Atlántico Norte cerca del pecio del Titanic, informaron el miércoles los guardacostas estadounidenses en un comunicado. 'Presuntos restos humanos' descubiertos entre las partes de Titán Foto: EFE

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

