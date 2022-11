La infidelidad parece ser lo único que tienen en común muchas parejas en la actualidad. Desde celebridades de talla internacional hasta influenciadores, famosos y personas del común, todos en algún momento de la vida se han enfrentado al inconmensurable e indescriptible dolor que supone ser engañado durante una relación.

(Lea también: Se disfraza de barista y descubre a su novio y mejor amiga engañándola).

La infidelidad, en la mayoría de ocasiones, termina saliendo a la luz. A veces tarde, a veces temprano, pero siempre de la mano de algunas señales que, según el conductor de televisión y locutor mexicano Yordi Rosado, se pueden detectar.

En entrevista con Luis Potro Caballero, para el podcast ‘El Potrero’, el apodado ‘Psicólogo de YouTube’ no solo aceptó haber sido infiel en algún momento de su vida, sino que también brindó algunos controvertidos tips para descubrir a tiempo una infidelidad.



“Sí, sí he sido infiel, pero la verdad muy poco (...) fíjate que he sido infiel por un poco de rutina, pero muy pocas veces en la vida. De hecho, al contrario, yo he sido extremadamente fiel, esa es la realidad en toda mi vida”, explicó Rosado ante las cámaras.

Tips de Yordi Rosado para detectar una infidelidad

El ‘no puedo hablar contigo’. Salgo a hablar por otros lados FACEBOOK

TWITTER

De acuerdo con el también productor y autor, ante la presencia de sospechas de engaño en una relación, lo mejor es no confiar y empezar a investigar desde el principio. El apego al teléfono, por ejemplo, puede ser una gran señal de infidelidad.

(Siga leyendo: El escándalo de mujer que acusa a su esposo de trapo de ser infiel por 'sexteo').

Si la pareja mantiene el celular volteado hacia abajo, nunca deja el teléfono en la casa o, por el contrario, cuando lo olvida corre desesperadamente para recuperarlo, estos pueden suponer, según Yordi, grandes indicios de traición sentimental.



“El ‘no puedo hablar contigo’. Salgo a hablar por otros lados (...) Me paro siempre a hablar fuera (del lugar donde se encuentre la pareja)”, se suma a la lista de señales que Yordi recomienda para detectar una infidelidad.



Aunque el presentador de televisión admite que en las relaciones se debe respetar la privacidad de la pareja, por ejemplo, no exigiendo la clave de las redes sociales, sí deja en claro que el hecho de que una persona se desaparezca sin dar razón alguna puede resultar sospechoso, por no decir que una señal de culpabilidad.

Facebook Twitter Linkedin

El apego de la pareja hacia el celular puede ser una señal de infidelidad. Foto: iStock

(De interés: Hombre sale de su carro para escuchar mensaje de amante y el Bluetooth lo delata).

En esos casos, el tip que da Yordi es inventar una mentira que parezca verdad. Es decir, si la persona llega más tarde unos días que otros, se le puede decir a la pareja 'seguro fue por el accidente que hubo en la carretera'. Ante la poca planificación, el individuo verá una salida fácil a sus engaños y terminará confirmando la mentira maquinada por su pareja.

Más noticias

Lina Tejeiro encendió las redes con su look para el concierto de Bad Bunny

¡Insólito!: salieron por cerveza en Catar y terminaron en un palacio con leones

Ricardo Arjona encara a revendedor de su concierto: ‘¿Será que vale la pena?’

Kendall Jenner asiste a concierto de Harry Styles tras ruptura con Devin Booker

Buteyko, la nueva tendencia de TikTok para dejar de roncar: ¿funciona?

Tendencias EL TIEMPO