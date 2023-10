Tips para cuidar su salud mental si está en un ambiente laboral tóxico

Le han llamado al lugar de trabajo el ‘segundo hogar’, sin embargo, muchas personas distan de este concepto, ya que lo que en ese sitio encuentran no tiene nada que ver con lo que se podría tener en un hogar: tranquilidad, paz, comprensión y armonía.



Algunos trabajos, aunque sean bien remunerados, no tienen ninguno de estos conceptos, pues los trabajadores no ven la hora de salir de allí por el alto nivel de estrés que en estos se maneja y no se ven recompensados por el mal ambiente laboral allí presente.



Otros, a pesar de sentirse incómodos y tener ese ambiente tóxico en el trabajo, no se atreven a renunciar por miedo a quedarse sin laborar y sin un ingreso fijo, por lo cual siguen recibiendo todas esas malas energías.

No obstante, estas situaciones pueden estar minando no solo su salud mental, sino también la física, ya que no hay nada como estar en un trabajo que realmente le apasione y le proporcione los incentivos necesarios para tener una vida cómoda y tranquila.



Cuando un trabajador no se siente valorado en una empresa, no solo pierde productividad a la hora de realizar su trabajo, sino que puede afectar su rendimiento y la calidad de vida fuera de su lugar laboral.



Por lo tanto, es fundamental primero reconocer que se encuentra en un lugar de trabajo tóxico y tomar las medidas que sean necesarias para mejorar esta situación.



El ambiente laboral no solo se da por unas condiciones precarias para realizar la labora encomendada, sino también la relación trabajador - jefe y compañeros de trabajo.

#delegacion #empresario #empresa #equipo #equipodetrabajo #capacitacion #liderazgoempresarial #culturaorganizacional ♬ sonido original - Mara @mara.perezc ¿Qué hacer con un jefe tóxico? Existen muchas versiones y motivos para considerar que tu jefe puede ser tóxico, pero haz esto si quieres acercarte: Hazle saber cómo te sientes y explícale que ciertas actitudes merman tu productividad. No intentes cambiarle, porque perderás esa batalla. Reconoce los comportamientos para que no los repitas cuando tengas gente a tu cargo. Si ya expresaste tu incomodidad y las cosas no cambian, es mejor que analices si quieres permanecer en esa empresa. #liderazgo

De acuerdo con el portal 'Neopraxis', existen algunas señales y síntomas comunes que pueden indicar que usted está trabajando en un lugar poco saludable, entre las que se encuentran:

Cualquier tipo de acoso

Sea de tipo verbal, físico, psicológico, emocional y mucho más grave, de tipo sexual, este lugar no es un sitio adecuado para laborar. Si siente que constantemente se le está humillando, criticando o menospreciándolo, se trata de un tema de acoso, al cual debe ponerle remedio de inmediato, hablando con los directivos del lugar o si no tiene respuestas por parte de estos puede acudir a entidades como el ministerio del Trabajo.

Casos de hostigamiento

Existen algunos lugares en los cuales se puede sentir intimidado y en constante persecución, con vigilancia excesiva hasta con cámaras de seguridad y micrófonos que no le permiten llevar un comportamiento normal en su sitio de trabajo. En este tipo de lugares, se puede sentir que se está siendo observado todo el tiempo, lo que puede ser un claro signo de hostigamiento.

Sobrecarga laboral

Si al iniciar un trabajo se le prometió un horario y con el pasar del tiempo ese horario se va extendiendo, sin consultárselo y sin reconocerle honorarios extras o sin derecho a un tiempo normal de descanso, esta es una señal de un lugar de trabajo poco saludable.



Muchos jefes afirman que el no realizar tareas en horarios adicionales o más de lo que una persona puede ejercer significa que ese trabajador "no se pone la camiseta por la empresa".

Discriminación

Se puede presentar por raza, género, edad, orientación sexual o discapacidad, no solo por parte de los superiores, sino también por compañeros. Si siente que está siendo tratado injustamente teniendo en cuenta alguno de estos factores mencionados anteriormente, puede estar siendo víctima de discriminación y esto ocasiona un mal ambiente laboral.



Así mismo, tenga en cuenta que usted puede presentar ciertos sentimientos o emociones a la hora de asistir al trabajo como ansiedad, estrés, tristeza o enojo, al igual que sus compañeros, quienes pueden ser críticos o negativos, también pueden ser señales de un trabajo tóxico.



Si quiere que su trabajo sea un mejor lugar y puede poner remedio de parte suya, puede optar por empezar a tener una mejor comunicación con sus compañeros, tratar de exponer las situaciones negativas frente a sus superiores y como directores o gerentes, tratar de poner remedio a lo que esté afectando el ambiente laboral del lugar, evaluando con su equipo de recursos humanos cómo solucionarlo y qué medidas se pueden tomar.



Los jefes son las principales personas que deben poner remedio a un ambiente laboral tóxico y puede acudir a estrategias como:

Los directores o gerentes deben procurar que en sus empresas exista un ambiente de respeto y colaboración. Esto es posible si se crean políticas y programas que aborden la resolución de conflictos y que no solo se queden en el papel o en una charla. Proporcionar apoyo emocional o los recursos para que sus trabajadores tengan este tipo de atención. Es necesario que existan herramientas para el manejo del estrés y de situaciones difíciles a las cuales puedan recurrir como servicios de apoyo emocional y bienestar. Fomentar la colaboración y el trabajo en equipo, así como también crear proyectos colaborativos y un programa de incentivos para los trabajadores que realmente se han destacado en su labor, no por preferencias.

Este tipo de estrategias pueden lograr que un ambiente laboral tóxico se convierta en un lugar mejor para sus trabajadores y que ellos decidan escoger su empresa en lugar de buscar otra oportunidad laboral.



Si de todas formas, ha tratado de solucionar algunos problemas de comunicación y ha puesto todo de sí para que el ambiente laboral mejore y no ha sido así, trate en lo posible que mientras se encuentre por fuera de su trabajo en su tiempo de descanso, tener hábitos saludables, olvidarse de todo lo laboral, desconectarse de este con el bloqueo de llamadas y chats y dedicarse a otras actividades que le ayuden a descargarse de las malas energías y el estrés que este le produce.



Si se le brinda la oportunidad en otro lugar de trabajo que pueda proporcionarle mantener su salud mental, no dude en aceptar, porque lo más importante es su bienestar y el de su familia.

¿Cómo denunciar que mi jefe no respeta mi horario laboral?

