Consejos para afilar el cuchillo de cocina en casa

Una de las preguntas que más se hacen los usuarios —y que alguna vez todos nos hemos cuestionado— está relacionada con un elemento que se usa a diario: el cuchillo de cocina. A veces queda en un segundo plano el mantenimiento de estos utensilios que se convierten en 'vitales' para preparar comida.



Es muy probable que en su casa haya un cajón con varios de ellos que hace tiempo no usa porque no cortan como la primera vez que los usó. Por eso, siga estos consejos si quiere sacarle filo a los cuchillos:*Esto debe ser realizado por un adulto responsable.

1. Use otro cuchillo. Uno de los métodos más sencillos y conocidos es afilarlo deslizando la hoja de un cuchillo sobre otro durante varias veces. Tenga firmeza a la hora de hacerlo. Solo le tomará unos minutos.



2. Con una piedra. En varias cocinas colombianas hay piedras. Algunos las usan para aplastar alimentos y otros para afilar cuchillos. Para esto último, remoje la piedra durante 10 minutos y póngala en un lugar estable. Cuando esté asegurada, tome el cuchillo, sujételo por el mango y empuje la parte que quiere afilar contra la piedra. Procure mantener el cuchillo en un ángulo no mayor a 25 grados para que se pueda deslizar sobre la piedra.



3. Con una taza. Tome una taza cualquiera y póngala boca abajo. Después, deslice el cuchillo por el borde varias veces. El ángulo del cuchillo en el que se pone no debe superar los 20 grados.



4. Con una chaira. Suele usarse en carnicerías y restaurantes. Es una barra cilíndrica de acero diseñada para afilar cuchillos. Para hacerlo, se debe agarrar el cuchillo y comenzar desde la parte más cercana del mango: deslice el utensilio por toda la superficie.



5. Afilador de cuchillos. En el mercado se venden múltiples tipos de afiladores de cuchillos. Algunos son eléctricos. Compre el que mejor se adapte a sus necesidades. En la mayoría, lo único que hay que hacer es pasar la hoja del cuchillo a través de las hendiduras del aparato.



Recuerde afilar los cuchillos de cocina de forma constante y no hasta cuando ya pierde el filo. Trate de usarlos siempre sobre una tabla de cortar y no los lave en el lavavajillas. Además, guárdelos en un cajón y separados el uno del otro, para evitar el roce entre ellos y cuidar las hojas de cada uno.



