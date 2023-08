La asexualidad se caracteriza por la experimentación limitada o nula de atracción sexual hacia otras personas. Aunque se estima que alrededor del 1 por ciento de la población se identifica como asexual, es posible que la cifra real sea mayor debido a la falta de información precisa y al desconocimiento generalizado.

(Lea también: Asexual: ¿qué significa y cómo saber si usted lo es?).

Esta orientación se encuentra en el espectro de la sexualidad humana, y no significa que las personas asexuales no experimenten atracción romántica o emocional, ni que carezcan de la capacidad para establecer relaciones profundas. Es importante comprender que no es un trastorno ni una condición médica, y difiere del celibato o la abstinencia.

Dentro del amplio panorama de la asexualidad, se reconocen distintos tipos que reflejan cómo los individuos experimentan la falta de atracción sexual de manera diversa. A continuación, se mencionan algunos de los más comunes.

Tipos de asexualidad

En un artículo publicado por Pornhub se detallan los siguientes tipos de asexualidad.

- Demisexual: aquellos que solo sienten atracción sexual después de forjar un vínculo emocional con alguien.



- Graysexual: individuos que experimentan atracción sexual con poca frecuencia o en circunstancias específicas.



- Aromántico: personas que carecen de atracción romántica hacia otras.

(Siga leyendo: Demisexualidad: por qué no debemos descartarla como orientación sexual).

- Grayromantic: aquellos que experimentan atracción romántica de manera esporádica o en situaciones particulares.



- Aceflux: individuos cuyos niveles de atracción sexual fluctúan.



- Aegosexual: personas que sienten atracción sexual, pero carecen del deseo de llevar a cabo actividades sexuales con otras personas.

¿Cómo hablar de la asexualidad con la pareja?

Hablar abiertamente sobre la asexualidad con una pareja potencial puede resultar abrumador, pero es un paso esencial en cualquier relación. Aquí se ofrecen algunos consejos para guiar esta conversación:

1. Honestidad: la sinceridad sobre la asexualidad es fundamental en una pareja potencial. Compartir lo que significa esta orientación y cómo puede influir en la relación es clave.



2. Educación: no todos están familiarizados con la asexualidad. Tomarse el tiempo para educar a la pareja sobre su significado y el espectro que abarca puede ser esclarecedor.



3. Paciencia: la pareja podría necesitar tiempo para procesar la información. La paciencia es esencial, ya que esto puede ser un concepto nuevo para ellos.



4. Establecer límites: definir límites claros en la relación es crucial. Esto puede involucrar la intimidad física y otros aspectos. La comunicación abierta juega un papel importante.

(De interés: Orientación sexual: ¿se determina en la adolescencia?).

5. Compromiso: las relaciones implican compromisos. En caso de diferencias sexuales, es importante hallar un punto intermedio en el que ambos se sientan cómodos.



6. Derecho a decir no: la relación no debe dictar la disposición a la intimidad. El respeto por los límites y deseos personales es esencial.



7. Terminar la relación si es necesario: si la pareja no acepta o respeta la asexualidad, es válido considerar terminar la relación. El respeto propio es fundamental.

Mes LGBTIQ+: 'Hablo de mi orientación sexual y no tengo por qué negarlo'

Más noticias en EL TIEMPO

Registraduría hace campaña con cédula digital y vuelve a causar burlas

Gringo se burla de camisetas estampadas en Colombia con nombres de ciudades de EE.UU.

'Estamos a salvo y vivos': Lil Tay reaparece en redes desmintiendo noticia de su muerte

VALERIA CASTRO VALENCIA

​*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de Pornhub, y contó con la revisión de la periodista y un editor.