A tan solo unos días de la segunda vuelta presidencial, cada vez son más las personalidades que hacen pública su intención de voto por alguno de los dos candidatos. Este próximo 19 de junio se medirán en las urnas Gustavo Petro y Rodolfo Hernández para determinar quién será el sucesor de Iván Duque.



(Siga leyendo: ‘Publicación de grabaciones es un ejercicio periodístico legítimo’: Flip)

El ambiente electoral ha enardecido las redes sociales en los últimos días. El ex futbolista de la selección Colombia, el ‘Tino’ Asprilla, no se quiso quedar atrás y anunció en su cuenta de twitter que votará por Rodolfo Hernández.



Asprilla ya ha acostumbrado a sus seguidores a sus opiniones políticas. Sin embargo, esta vez la sorpresa fue el otro ex futbolista que se unió a su anunció: se trata del astro del balompié, Ronaldinho.



En la grabación aparecen los dos ex jugadores sonriendo a la cámara y hablando entre risas.



“Aquí estamos Faustinho y Ronaldinho… ¿Y estamos con?” pregunta el ‘Tino’ Asprilla a lo que el brasileño responde: “Rodolfinho”.



La publicación ya tiene más de 57 mil reproducciones en redes sociales y el candidato presidencial Rodolfo Hernández ya se pronunció al respecto. En su cuenta de Twitter, el santandereano publicó un trino haciendo eco del sobrenombre que los futbolistas le pusieron.



(Le recomendamos: Campaña de Rodolfo dice no tener coordinadores internacionales)

La tenemos clara en el fútbol

. ⚽️

. 🥅

. goool

. 🇨🇴 #rodolfiño pic.twitter.com/8Qw7bQeTxi — Faustino Asprilla (@TinoasprillaH) June 10, 2022

Rodolfinho Presidente 💛💙⚽️ — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) June 11, 2022

El ‘Tino’ y la política

Esta no es la primera vez que el ex futbolista causa polémica por sus controversiales opiniones. Para la primera vuelta presidencial del pasado 29 de mayo, el vallecaucano se decantó por el candidato Federico Gutiérrez.



En redes sociales, Asprilla ha expresado en muchas ocasiones su disgusto con el otro aspirante, Gustavo Petro. En el 2019 hubo un malentendido entre los dos que se volvió viral en redes.



En ese entonces, la polémica se dio debido a una mención que hizo el candidato del Pacto Histórico sobre el fallecido jugador, Andrés Escobar.



“Mire Petro, hablar de Andrés Escobar con intención populista resulta repugnante. Es un nombre sacro para quienes lo compartimos. Le pido que no utilice su nombre para sus shows. Si ustedes no respetan sus muertos en el Palacio de Justicia yo sí quiero que su alma esté en paz” contestó el ‘Tino’ en ese momento.

Más noticias

'Guerra sucia', titular de un medio internacional sobre las elecciones

Rodolfo Hernández aclara por qué la cédula de su hija sigue activa

No se elegirán nuevos jurados de votación para la segunda vuelta

¿Por qué la palabra Fico va a aparecer en el tarjetón?