Cuando se trata de fútbol colombiano, El ‘Tino’ Asprilla es un referente a nivel nacional. Además de ser uno de los delanteros más populares de la selección Colombia a finales de la década de 1980 y comienzos de los 90, el deportista pasó a la historia por su participación en el Parma Football Club, Newcastle United y Palmeiras, con el que también estuvo en varios eventos internacionales. Actualmente, funge como panelista deportivo en ‘ESPN’.



Su trayectoria deportiva ha sido ampliamente comentada a lo largo de los años, pero su vida amorosa lo ha sido aún más: Faustino Asprilla se ha caracterizado por ser un goleador tanto dentro como fuera de las canchas. Aunque se le ha relacionado con varias mujeres, la realidad es que solo se casó una vez y, para él, no fue una experiencia agradable.

Así lo reveló durante un enfrentamiento con sus compañeras de set Melissa Martínez y Lizet ‘Liche’ Durán, quienes arremetieron contra el exfutbolista luego de que se refierese a Piqué -quien ha estado en el ojo público tras su separación con Shakira y la oficialización de su noviazgo con Clara Chía- como un “ídolo”.

(Lea también: Faustino Asprilla: duras revelaciones de su vida nocturna en Italia).

“Yo digo que, para mí, Piqué es mi ídolo”, señaló Asprilla. A lo que Durán contestó: “Usted no puede hablar de relaciones sentimentales, lo siento, no puede hablar”. Melissa Martínez, por su parte, también quiso aportar a la conversación y añadió: “Y menos de matrimonios”.



Ante la pregunta de por qué no podía opinar respecto a la separación de Shakira y Piqué, el ‘Tino’ recibió una dura y contundente respuesta por parte de sus compañeras. “¿Cuántas veces se ha casado? ¿Cómo va a saber?”, dijo Martínez; al tiempo que Durán aclaró: “Usted no tiene novia, ni nada”.

Las afirmaciones de las presentadoras no le cayeron bien al exfutbolista, quien salió en su defensa a aclarar que, contrario a lo que ellas pensaban, sí había contraído matrimonio en una ocasión. Incluso, Víctor Hugo Aristizábal, excompañero de Asprilla en Atlético Nacional y en la selección, también confirmó que su amigo sí llegó al altar de manera civil.

(Siga leyendo: Tino Asprilla, contundente sobre supuesta relación de Pablo Escobar con Nacional).

“Yo me casé y tuve un hijo llamado Santiago (...) ¿Usted por qué cree que me quitaron toda la plata que tengo?”, añadió Asprilla y a su comentario sobrevinieron las risas.

El primer y único matrimonio del 'Tino' Asprilla



Según reportó EL TIEMPO hace unos años, el Tino Asprilla contrajo matrimonio civil con Catalina Cortés Lopera en julio de 1992. Unos cuantos años después, en 1995, el exfutbolista interpuso la demanda de divorcio.



A Catalina, una mujer paisa, la conoció en Marinilla en 1989. Del fruto de su relación nació Santiago Asprilla, quien heredó la sonrisa y algunos rasgos característicos de su padre.

De acuerdo con la abogada Santa Botero, quien estuvo encargada de la asesoría del divorcio, el trámite no tuvo dificultades al estar ambas partes de acuerdo. Previamente se había definido que Santiago, el hijo de la pareja, de para esa época tres años y medio, estaría al lado de su mamá en Medellín.

(De interés: ¿'Tino' Asprilla o 'El negro del Whatsapp? El llamativo disfraz de Halloween).

Tanto la abogada como la pareja se abstuvieron de revelar la suma que el Tino Asprilla tendría que pasar a Catalina para la liquidación de la sociedad conyugal. No obstante, ambos estuvieron de buen humor y dijeron estar de nuevo disponibles y dispuestos, dijo EL TIEMPO.



En el año 2008, este medio señaló que Catalina falló una demanda por inasistencia familiar, pues desde hacía varios años el ‘Tino’ no cumplía con “su obligación como padre”.



Santiago, por su parte, creció en Estados Unidos y se graduó de medicina en la Universidad Lenoir-Rhyne en Carolina del Norte, pero nunca dejó el fútbol de lado. De hecho, juega como delantero en el Charlotte Football Club, un equipo estadounidense profesional.

A pesar de haber crecido en Estados Unidos, lejos de su padre, Santiago y 'el Tino' mantienen una relación de cariño. En algunas fotos, compartidas en Instagram, se les ve visitando lugares y construyendo nuevos recuerdos juntos. De hecho, se convirtió en abuelo en el 2015, luego de que Santiago tuviese una hija junto a su novia Laura Montoya Mesa.

Más noticias en EL TIEMPO

Carlos Vives defiende a Shakira por su 'Music Sessions #53' con Bizarrap

¿La peor cita del mundo? Joven llevó a su mamá y pidió que lo mantengan

Yina Calderón, con improperios, enciende la controversia con Wilfran Castillo

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO