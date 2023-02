Clara Chía Martí pasó de ser una desconocida a un nombre que se cuela hasta en las entrevistas de artistas como Tini, una de las cantantes argentinas más importantes del momento.



Durante un segmento para el programa 'Sale el sol' en el que Tini hablaba sobre su nueva canción con Christian Nodal fue cuestiona por un video que circula en TikTok en el que supuestamente está de compras con Clara Chía, la nueva pareja del exfutbolista Gerard Piqué.

Clara Chía, es...? No, no sé. Vaya. ¿Estamos hablando de la actual de Piqué? No, ni la conozco. FACEBOOK

TWITTER

En el corto video se ve como Tini, quien usa gorra y un saco azul, está hablando con una chica rubia que está de espaldas a la cámara.



En TikTok el video tiene más de 20 millones de visualizaciones y miles de comentarios. Por este motivo, en medio de la entrevista fue cuestionada por su supuesta relación con la joven.



"Clara Chía, es...? No, no sé. Vaya. ¿Estamos hablando de la actual de Piqué? No, ni la conozco. Jose trabaja conmigo, quizá la confundieron con Clara, pero no", responde la intérprete de 'La triple T'.



Y pide que le muestren el video entre risas diciendo "en TikTok se arman muchas historias, pero muchas son mentira".

Aunque la argentina está de gira por varios países, los internautas consideraron que al ser ambas parejas de futbolistas podrían conocerse.



Tini Stoessel es actualmente la novia del campeón del mundo, Rodrigo De Paul y Clara Chía la pareja de Gerard Piqué, ex de Shakira.

Más noticias