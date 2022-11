Este 25 de noviembre, la cantante argentina Tini Stossel viajó a Qatar para apoyar a su novio el futbolista Rodrigo De Paul en el segundo partido de la Selección Nacional contra México.

La noticia fue confirmada por la periodista Yanina Latorre y en sus redes sociales escribió: “Tini está en Qatar, llegó hace 15 minutos”.



Asimismo, en las redes sociales han circulado varías imágenes de la cantante en el aeropuerto de Doha. De hecho, la madre de la artista, Mariana Stoessel, compartió en su cuenta de Twitter una fotografía que le tomó una fan en la que se ve a Tini sonriente y vestida informal.



Tni esta en Qatar, llego hace 15 minutos #lam — Yanina Latorre (@yanilatorre) November 25, 2022

Además, acompañó el Tuit con el siguiente mensaje: “la más linda del mundo”.



Esta visita de la cantante no se dio en un momento tan positivo pues tras la derrota de Argentina con Arabia Saudita, Tini fue objeto de chistes ya que señalaban que el jugador sumó las tripe “T” a sus botines.



La más linda del mundo pic.twitter.com/2HiVLSyUOq — Maru (@tiniftlaurita) November 25, 2022

En Qatar la joven argentina también se encontrará con su hermano Francisco, quien llegó hace unos días al país árabe. Se espera que el sábado Tini aliente al equipo de Lionel Scaloni ante México para que puedan clasificar a los octavos de final del Mundial.

