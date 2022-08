El 19 de agosto se festeja el Día Mundial de la Fotografía, una disciplina que suma cada vez más adeptos, y que permite capturar momentos, inmortalizar recuerdos, contar historias y conectarse con el mundo artístico. Se trata de una herramienta que surgió en 1830 en Francia y que desde entonces no para de crecer, a tal punto que hoy se convirtió en una aliada indiscutida para comunicar y darse a conocer.



Las apps de citas no se quedan atrás en este oficio porque cuando se trata de crear un perfil las fotos son el jugador estrella. Por ello, expertos reflexionan sobre cómo elegir las mejores imágenes y cuánto influyen a la hora de lograr un ‘like’, es decir, cuando dos personas se dan ‘me gusta’.

Crystal Cansdale, experta en citas de ‘Inner Circle’, una de las aplicaciones que reúne más de 4.5 millones de usuarios en 29 países y que se caracteriza por realizar encuentros presenciales, comentó: “Sabemos que elegir o incluso sacar una foto para una aplicación de citas es difícil, pero la elección va a decir mucho sobre qué está buscando el usuario y qué tan en serio se está tomando las cosas”.



En esta línea, la especialista asegura que la cuestión pasa por el esfuerzo y la energía que alguien le dedica a la creación de su perfil y a la forma en la que se conecta con otros.



"Es importante que los retratos sean coherentes con la descripción de cada uno y con la realidad de su vida”, dijo Sandra López, psicóloga. Foto: iStock

Ahora bien, a la hora de elegir las fotos, Sandra López, psicóloga con orientación en relaciones de pareja, explica que son una carta de presentación y como todo pasa a través de la vista, “es importante que los retratos sean coherentes con la descripción de cada uno y con la realidad de su vida”.



En este sentido, destaca la importancia de que sean actuales para no generar desconfianza. Recomienda no retocarlas y sobre todo que muestren distintos aspectos y actividades que reflejen los intereses de los individuos.



Una investigación realizada por ‘Inner Circle’ mostró que más de una imagen aumenta la cantidad de ‘likes’ en cinco veces, tanto que aquellos con más de cinco fotos cargadas, logran un compromiso aún mayor. Por eso, Scott Harvey, analista BI global de esta app, insiste en que haya variedad. “La clave está en incluir una selección de fotos practicando deportes, en algún café, o de vacaciones, por ejemplo, sobre las selfies”, sostuvo Harvey.



Entre otra de las características y en poro de derribar mitos, los especialistas también resaltan lo trascendental de que se vea el cuerpo entero, no solo la cara, como la lógica común lo indicaría. “No está bien visto exhibir ni mostrarse de manera soberbia, como podría ser posando frente al espejo. Lo ideal es darse a conocer lo más natural posible”, agregó López.

Las imágenes deben ser de alta resolución. Foto: iStock

Los siete errores más frecuentes a la hora de elegir las fotos de perfil

En una encuesta, ‘Inner Circle’ evaluó los diferentes parámetros que los usuarios tienen en cuenta a la hora de elegir sus fotos de perfil:



1. Cuando no hay fotos de la persona: los memes son tendencia y cada vez se parecen más a los humanos. Por eso, muchos los usan como reemplazo de sus fotos originales. Sin embargo, hay que estar atentos ya que según explica López detrás de esta movida se pueden esconder distintas situaciones: ya sea que la persona esté comprometida, que sea inseguro de sí mismo o que esté dedicado a la venta y promoción de distintos productos o servicios.



2. Cuando la persona solo tiene una foto: tal como lo indica la investigación, cuantas más fotos, mejor se posicionará el perfil. Para los especialistas consultados, el truco está en contar una historia mostrándose en distintas situaciones y realizando diversas actividades, porque de esta manera el otro tendrá la posibilidad de conocer un pedacito de la vida de alguien y darse cuenta si es compatible con sus intereses.



3. Cuando una persona parece diferente en cada foto: al momento de hacer la selección, es importante mostrar fotos actuales que eviten la confusión y que reflejen realmente el presente. De lo contrario, al momento de tener una cita, es posible que el otro se lleve una desilusión.



4. Cuando las fotos tienen filtros: los filtros están de moda en todas las redes sociales, sin embargo, utilizarlos muestra signos de desconfianza y baja autoestima.



5. Fotos de baja calidad: subir fotos de alta resolución habla de la dedicación y el compromiso que se tiene de cara a conocer gente. Si las imágenes están borrosas y confusas refleja cierto desinterés en el usuario.



6. Fotos con gorras o gafas de sol: Lo ideal es mostrarse al natural, tal cual uno es, sin esconderse detrás de ningún accesorio. Mostrarse de manera real es sinónimo de confianza y de que no se está ocultando nada.



7. Fotos con tu grupo de amigos: más allá de que sea positivo mostrarse como una persona sociable, lo ideal es no usar fotos grupales ya que se pierde la noción de quién es realmente la persona. En tal caso, los expertos sugieren incluir una al final del carrete.

La Nación / Argentina (GDA)