Tinder: abuela creó perfil de su nieto con graciosa descripción

El medio estadounidense The Sun reportó la curiosa historia de Trina Lazarus, una mujer de 82 años de Inglaterra quien creó en la aplicación Tinder un perfil con la información de su nieto Scott Lefever, de 28 años, para encontrarle novia.



Lefever, de 28 años, no tenía idea de que su abuela Trina había creado la cuenta para ayudarlo a encontrar el amor. La señora Lazarus describió a su nieto en la aplicación como "desordenado" y un mal cocinero. Vendió su único punto fuerte el hecho de que sabe cómo hacer una taza de té.



El perfil, descaradamente honesto, decía: "Hola, soy Trina, la abuela de Scott. Ha estado soltero por cerca de dos años y creo que necesita mi ayuda, así que lo he publicado aquí para ayudarlo a conseguir una novia. Tiene 28 años, no tiene hijos, es un nieto encantador, muy desordenado, necesita una novia que sepa cocinar a menos que le gusten las tostadas con fríjoles".



La señora Lazarus también describió a su nieto como “un trabajador muy duro y un fabricante de té fantástico, ama el cine y la televisión, no es un chico deportista, pero le encanta caminar".



La descripción del perfil termina así: "Su comida favorita es comida china para llevar, bueno, eso es todo, si quieres saber más, desliza el dedo hacia la derecha".

Hola, soy Trina, la abuela de Scott. Ha estado soltero por cerca de dos años y creo que necesita mi ayuda, así que lo he publicado aquí para ayudarlo a conseguir una novia

A pesar de estar inicialmente avergonzado, Scott volvió a publicar el enlace en Facebook y recibió 26 matches en cinco días. El joven, de Brentwood, Essex, le dijo a The Sun: “estaba un poco molesto cuando me enteré, pero rápidamente vi el lado divertido. Pensé que era un poco duro el hecho de que escribiera que yo era desordenado, pero ella tiene buenas intenciones".



"Tengo 26 matches desde el miércoles. No les he enviado mensajes a todos, pero tengo un par de mensajes de texto. Aún no hay fechas, solo he estado saludando para ver qué pasa". Le contó Lefever a The Sun.



"Ella (la señora Lazarus) siempre me dice que tenga novia. He estado soltero durante dos años. Simplemente disfruto salir en lugar de sentarme, he estado en citas pero realmente no he tenido nada serio", le confesó Lefever a The Sun.



Una portavoz de Tinder dijo: "tu abuela realmente sabe mejor y conoce tu verdadero yo mejor que nadie, así que quién mejor que ella para ayudarte a configurar tu perfil de Tinder".



REDACCIÓN EL TIEMPO