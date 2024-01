Timothée Chalamet aclara si hay enemistad entre Selena Gómez y Kylie Jenner por foto

Timothée Chalamet fue captado solo unas horas después del tenso momento que supuestamente involucró a su novia, Kylie Jenner, y a Selena Gomez durante la entrega de los Globos de Oro.



Según algunos expertos en lectura de labios, Selena se acercó a Timothée para pedirle una foto en el evento, pero habría sido rechazada por el actor y la empresaria. Sin embargo, el actor negó estos rumores.

El actor de 28 años, que se ha destacado como una promesa del cine, fue fotografiado mientras caminaba por las calles de Beverly Hills en compañía de su hermana Pauline Chalamet.



Ambos caminaban tranquilamente, pasando desapercibidos para las personas a su alrededor. Fue entonces cuando una reportera de 'TMZ' reconoció que detrás de la sudadera y la capucha negra se encontraba el artista.



La reportera se acercó al actor, quien al notar su presencia trató de apresurar el paso. Aunque no se detuvo para conversar con el medio, respondió a las preguntas que se le hicieron sobre si la noche anterior había habido un aparente rechazo por parte suya y de su pareja hacia Selena Gómez, con quien compartió el reparto en la película ‘A rainy day in New York’ de Woody Allen.

"Hey, Tim, ¿qué estás haciendo? ¿Es cierto que anoche Kylie le negó una foto contigo a Selena, como se ha reportado?", preguntó la reportera mientras lo seguía apresuradamente.



Al escuchar los nombres de su novia y su excompañera de reparto, Chalamet no pudo evitar sonreír nerviosamente y continuó su camino mientras se cubría con la capucha de su sudadera.



La reportera no se rindió y sugirió que aprovechara la oportunidad para poner fin a los rumores. Fue en ese momento cuando el actor desmintió la versión de que Kylie hubiera rechazado una foto a la actriz de ‘Only Murders in the Building’.

Pero eso no fue todo, la reportera de 'TMZ' le preguntó si todo estaba bien entre él y Selena, a lo que él respondió con determinación: "Por supuesto".

Lo aparentemente sucedió entre Selena y Kylie durante los Globos de Oro

Selena se acercó a la mesa donde estaba Taylor Swift, con quien tiene una estrecha amistad, cuando se anunció que ‘Barbie’ había ganado el premio al Mejor Logro Cinematográfico y Taquillero, categoría en la que Tay también estaba nominada.



Selena se apoyó en el hombro de la cantante para demostrarle su apoyo, pero su intención iba más allá. Se acercó a su oído para susurrarle una revelación en la que Timothée Chalamet y Kylie Jenner estaban, al parecer, involucrados.

Según expertos en lectura de labios consultados por ‘Daily Mail’, Gomez le dijo a Swift que se había acercado a la mesa donde estaba Timothée para saludarlo y pedirle una fotografía. Sin embargo, su novia, Kylie Jenner, supuestamente habría rechazado su solicitud, lo que dejó atónita a Selena.



No dudó ni un segundo en contarle a Swift lo que había ocurrido, y la cantante quedó anonadada al escuchar la confesión de su amiga, especialmente cuando mencionó el nombre del actor, demostrando su sorpresa por los acontecimientos.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de El Universal, y contó con la revisión de un periodista y un editor.