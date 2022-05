Cada año, la revista estadounidense ‘Time’ publica su listado con las 100 personas más influyentes del mundo en ese periodo de tiempo, y aunque van solo cinco meses del 2022, los afortunados ya han sido elegidos.



Cada una de estas personalidades fue seleccionada por expertos y académicos que se reúnen anualmente. Actores, cantantes, activistas y dirigentes políticos fueron divididos en seis categorías: artistas, innovadores, titanes, líderes, íconos y pioneros.

La razón detrás de su elección es narrada por medio de uno de sus colegas o personas que los han visto destacarse en su oficio de cerca. Estos son algunos de ellos.

Andrew Garfield

Contrario a lo que muchos pudieran pensar, Garfield no fue elegido por haber revolucionado el multiverso de Marvel en ‘Spiderman: No Way Home’ (2021).



Según el director, productor y guionista Martin Scorsese, él se posicionó en esta lista por su capacidad interpretativa en ‘Silence’ (2016), una cinta que narra la travesía de dos jesuitas japoneses que viajan para salvar a su mentor.

Scorsese afirma que Andrew puede llegar a “cualquier nivel emocional que requería la historia, a veces de inmediato”, aptitud que lo hace un actor seguro y confiado como ningún otro.

Sarah Jessica Parker

La icónica protagonista de ‘Sex and the City’ (1998) se convirtió en una representante de la moda en todo su esplendor. Haber retomado su papel como ‘Carrie Bradshaw’ en ‘And Just Like That’ (2021) hizo que la crítica la admirara más de lo que lo hacía antes.



Su compañera de reparto y amiga Cynthia Nixon, quien escribió acerca de ella en ‘Time’, afirmó que “es, sencillamente, amada. Nos encanta su glamour, su vulnerabilidad, su intrépida comedia física tan hábil, su sensualidad y su dulzura. Pero sobre todo, amamos la esencia de quién es ella. Yo misma incluida”.

Facebook Twitter Linkedin

Sarah Jessica Parker en 'Just like that'. Foto: HBO Max

Además, aseguró que, aún cuando a Parker le pasen los años físicamente, sigue siendo ese “diamante en bruto” de años atrás.

Mila Kunis

Zoe Saldaña, actriz protagonista de ‘Avatar’ (2009), describe a Mila como una mujer que sabe balancear a la perfección su profesión como intérprete y su vida como madre de dos niños.



Pero lo que podría decirse que tiene a Mila en tan importante ranking es la labor social que realizó junto a su esposo, Ashton Kutcher, en 2021 por los refugiados de Ucrania.

Facebook Twitter Linkedin

Ashton Kutcher y Mila Kunis. Foto: EFE

Con ayuda de sus seguidores, la pareja pudo recaudar más de 30 millones de dólares que fueron entregados a los habitantes de Ucrania que tuvieron que abandonar su territorio a causa de la guerra con Rusia.



“Verla recaudar fondos para Ucrania y recaudar decenas de millones: es lo que esperamos que haga el clan Kutcher-Kunis, estar siempre a la altura de las circunstancias”, escribió Saldaña.

Zendaya

Sin duda alguna, el nombre de Zendaya ha llegado a muchos más rincones en los últimos años; ya sea por su papel en la saga de ‘Spiderman’, en la cual le da vida a ‘MJ’, o por ser ‘Rue’ en ‘Euphoria’ (2019), o por adentrarse en un mundo fantástico al interpretar a ‘Chani’ en ‘Dune’ (2021).



Precisamente, Denis Villeneuve, director y guionista de ‘Dune’ la ha descrito como “una fuerza creativa autónoma” y “un ícono cultural en ciernes que aún se ríe como una niña” y que “es el futuro”.

Facebook Twitter Linkedin

Zendaya le da vida a 'MJ' en la saga de 'Spiderman'. Foto: EFE

Para ‘Time’ Zendaya, quien es de las pocas artistas del top que tiene una portada propia, luce un vestido largo rojo, trenzas y joyería de plata.

Demna Gvasalia

Demna Gvasalia es un diseñador de modas y el actual diseñador creativo de la famosa marca de lujo Balenciaga. En 2021 fue el encargado de volver a presentar una colección de alta costura en esta casa de moda, luego de 53 años.



“Los vestidos de princesita son el problema de la alta costura. Son algo pasado e irrelevante. Hay que despertar nuevas conversaciones. La alta costura tiene que salir de la caja en la que se ha metido”, declaró él para la revista ‘Vogue España’.

Alexa Demie, quien interpreta a ‘Maddie’ en ‘Euphoria’ y que ha lucido varios vestidos Balenciaga diseñados por Demna, afirmó para ‘Time’ que la moda creada por dicho artista la hacía sentir “poderosa y libre” y que cada prenda “miraba hacia el futuro”.

Volodímir Zelenski

Facebook Twitter Linkedin

Presidente Volodímir Zelenski visita Bucha, ciudad de Ucrania, durante la guerra. Foto: AFP

El actual presidente de Ucrania no podría no ser una de las personalidades más influyentes en el mundo este año. Zelenski, su fuerzas y su población se han tenido que enfrentar a una guerra contra Rusia que les ha costado cientos de vidas.



El presidente de ese país se ha convertido en un símbolo de determinación y libertad, según lo dicho por Joe Biden, presidente de Estados Unidos. Su lucha, sin duda alguna, deja un lugar en la historia.

Vladimir Putin

En la otra cara de la moneda se encuentra Vladimir Putin, el presidente ruso que le declaró la guerra a Ucrania y al que muchos países del mundo le han dado la espalda.



Su descripción, hecha por uno de los líderes opositores de su gobierno, es quizá la única negativa. De acuerdo con Alekséi Navalni, el “amaño electoral” hecho por Putin en las elecciones que lo declararon presidente, “terminó en una dictadura”.

Facebook Twitter Linkedin

Vladimir Putin ha sido fuertemente criticado por sus opositores. Foto: EFE

“Si alguien destruye los medios de comunicación independientes, organiza asesinatos políticos y se apega a sus delirios imperiales, entonces es un loco capaz de causar un baño de sangre en el centro de Europa en el siglo XXI”, escribió.

David Vélez

Entre los colombianos de esta importante lista se encuentra el paisa David Vélez, el co-creador de Nubank. Su perfil fue escrito por Iván Duque, presidente de Colombia.



Nubank, la plataforma digital colombo-brasileña más grande del mundo, ha logrado que más de 54 millones de latinoamericanos puedan acceder a la banca, creando tarjetas de crédito, haciendo compras en línea e invirtiendo en negocios alrededor del mundo.

Facebook Twitter Linkedin

El director ejecutivo de NuBank, David Velez (C), en la Bolsa de Valores de Nueva York. Foto: EFE

“La exitosa entrada de Nubank a la Bolsa de Valores de Nueva York en 2021 fue evidencia de que la idea pionera de Vélez de centrarse en el acceso está transformando la industria financiera mundial”, afirmó el mandatario.

Oprah Winfrey

Sin duda alguna, hablar de periodismo en Estados Unidos es sinónimo de Oprah, no por nada es una de las entrevistadoras más conocidas en el mundo.



‘The Oprah Winfrey Show’, un programa de entrevistas con 29 temporadas, fue el show más visto en la historia del país americano, según ‘Time’. Dentro de este, celebridades como Michael Jackson, Tom Cruise, Ellen DeGeneres, Will Smith, Tom Hanks y Madonna fueron escuchados y cuestionados por la escritora.

Facebook Twitter Linkedin

Oprah es escritora y periodista. Foto: Mike Nelson. EFE

Una de sus programas más recordados fue la entrevista realizada a Barack y Michelle Obama cuando él aún era candidato a la presidencia. Desde ese momento, Oprah ha sido una gran amiga de la exprimera dama, razón por la que fue ella la que hizo su descripción en el listado.



“Tal vez su éxito no se deba a que encontró un denominador común que nos une a todos. Quizás Oprah es nuestro común denominador”, escribió ella.

Hwang Dong-hyuk

El creador de una de las series más populares de 2021 es un hombre que ha perseverado a lo largo de vida. Luego de haber escrito ‘Squid Game’, Dong-hyuk tuvo que presentarlo muchas veces a grandes productoras, antes de que este fuera comprado por Netflix.



Lee Jung-jae, quien le da vida a ‘Seong Gi-hun’ afirmó para la revista que cuando recibió el guión de la serie supo que sería una experiencia interesante, ya que todos los personajes estaban muy bien construidos y tenían una historia de vida profunda.

Kris Jenner

Facebook Twitter Linkedin

Kris Jenner y Corey Gamble. Foto: Instagram: @coreygamble

La mamá del clan Kardashian: Jenner se ha destacado por ser la encargada de lanzar a sus hijas a la fama. Su decisión de crear el reality ‘Keeping Up With the Kardashians’, junto con el presentador y productor Ryan Seacrest, catapultó a su familia a ser el fenómeno mediático que es hoy.



Sus lujos, sus casas, sus hijas y hasta su corte de cabello han marcado un antes y un después en la era de las celebridades de Hollywood. De hecho, a esto se refiere su coproductor en ‘Time’: “Kris se ha convertido en la matriarca indiscutible de los reality shows y está destinada a figurar entre las mejores mentes de marketing de la historia”.

Adele

El 19 de noviembre de 2021, Adele lanzó ‘30’, su cuarto álbum de estudio. En este narró la reinvención que tuvo que atravesar ella y su hijo, Ángelo, luego de que la relación con su esposo finalizara.



En sus 12 temas, Adele relató los problemas de depresión que tuvo en esa difícil etapa y cómo se dio cuenta que estaba fallando como madre en uno de los procesos más duros de su vida.

Facebook Twitter Linkedin

El álbum 30, de Adele, fue uno de los más esperados del año. Foto: Tolga Akmen. AFP

Para el ranking, el entrevistador James Corden alabó su capacidad tanto personal como profesional y la calificó como una persona que “el mundo debía encargarse de proteger”.

