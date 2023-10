Tildan de ‘grosera’ a Amparo Grisales por fuerte comentario a cantante de ‘Yo Me Llamo’

‘Yo Me Llamo’ es uno de los programas de entretenimiento más vistos en las noches colombianas, en las nueve temporadas al aire, cientos de cantantes han pasado por el escenario.



Con una trayectoria que ha dejado huella en la televisión, 'Yo Me Llamo' ha logrado conquistar el corazón de los espectadores con su original formato y la impecable calidad de sus participantes.

Desde su primera emisión en el país, el programa se ha convertido en un referente de la música y el entretenimiento en Colombia.



En la séptima etapa de la competencia, César Escola, Pipe Bueno y Amparo Grisales, junto a ‘Sinfoni’, el cuarto jurado que es una inteligencia artificial, escuchan minuciosamente a los competidores que lograron asegurar su cupo en la Escuela de Yo Me Llamo, pues allí reciben clases por expertos para alcanzar el máximo parecido con sus artistas favoritos.

En esta etapa de la competencia cada noche son tres los participantes sentenciados a eliminación, estos son escogidos minuciosamente por el jurado, sin embargo, también hay un premio entre un millón y 100 millones de pesos, que entrega ‘Sinfoni’ al imitador que más logre su parecido con el original.



En el capítulo 54 de la competencia, ‘Yo me llamo Alejandra Guzmán’ no logró conquistar al jurado, pues al interpretar el sencillo ‘De música ligera’, su presentación no salió como lo esperaba.



Al finalizar su interpretación, Pipe Bueno tomó la palabra y le dijo: “voy a comenzar por lo bueno, siempre traes buena energía, eso quiero que lo aplaudamos porque siempre hay derroche de energía en el escenario, muchos participantes necesitan de ese corazón que tú tienes, de lo que siempre quieres proponer en el escenario. Por otro lado, volviste a pecar con el vibrato, que es muy de tu voz, de tu voz de mariachi, si lo queremos llamar así, se notó en los finales, en esos que los apoyas en ese vibrato que no es de Alejandra Guzmán y por cierto, me gusta mucho el outfit, pero no la peluca”.

Cuando Pipe Bueno tocó el tema del peinado, el maestro César Escola le pidió que le dejara ese tema a él, y de inmediato agregó: “parece el peinado de mi tía Porota peleando por una medicina en la EPS, enojada cuando no le autoriza un medicamento en la EPS”.



“Además, estuvo pasada de energía y a mí me empieza a preocupar un poco el tema del look, porque le estamos exigiendo a todos los participantes, para llegar a ser el doble perfecto, el tema del pelo, la cara, el maquillaje y todo eso”, agregó el maestro Escola.



Sin embargo, los comentarios que para los internautas estuvieron pasados de tono, fueron los de Amparo Grisales, quien aseguró que parecía la ‘Chimoltrufia’, y añadió: “es que no solo es el peinado César, es que no se parece, no se va a parecer nunca a Alejandra Guzmán, en algunas canciones puede que saque su ronco, puede que saque rockero, porque le ayuda que es un hombre y le queda fácil”.

El programa es uno de los más vistos en las noches colombianas. Foto: Captura de pantalla Caracol TV

“A veces se parece, la interpreta divino, pero físicamente, como buscamos el doble exacto, hoy si te sobreactuaste un poquito, entonces la peluca se te notó más, porque está toda revolcada como si hubieras salido de un revolcado, lo único que quiero decir es que ni con el mejor maquillaje va a encontrar el parecido a Alejandra Guzmán”, agregó la actriz.



Ante la retroalimentación, los televidentes comentan sobre la opinión de Grisales en redes sociales, diciendo: “Qué tristeza la falta de respeto que en esta temporada se ve en ese programa, con los participantes. Si no se parecen físicamente, ¿para qué los eligen, para tener que insultarlos en público? La falta de respeto de Amparo Grisales con Alejandra Guzmán, las críticas hay que hacerlas con respeto y constructivamente sin llegar al irrespeto que es lo que hace ella. ¡Terrible su egocentrismo que fastidia todas las noches!”.

“Yo pienso que Amparo Grisales la cogió contra Alejandra Guzmán. Greecy Rendón tampoco se parece y ahí está”, “Está claro que Alejandra Guzmán no se parece, pero yo me llamo Greyci Rendón tampoco y le echan flores. La ley es para todos”, “La peluca de Alejandra Guzmán se la debe a la mala asesoría de la escuela”, “No entiendo, ¿por qué ahora cuestionan su parecido? Cuando desde un principio le dieron luz verde para interpretar a Alejandra Guzmán y sabían perfectamente que nunca se iba a parecer”, “Amparo es una señora arrogante, al dar una crítica al imitador de Alejandra Guzmán se cree que ella lo sabe todo”, son algunos comentarios en redes sociales.



Al finalizar la presentación de los seis imitadores, el jurado escogió a los tres imitadores que ‘no se llaman’ y pasarán a la noche de eliminación: Alejandra Guzmán, Rosalía y Bad Bunny.



Al escoger al mejor participante, ‘Sinfoni’ realizó su labor y aseguró que también se ‘erizó’, escogiendo a ‘Yo me llamo Luis Miguel’ como el mejor imitador de la noche, quien al escoger el busto de su artista favorito se ganó 12 millones de pesos.

Nicolás Hernández, ’Yo me llamo Elvis Presley’



