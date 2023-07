El tiktoker argentino Big Chungus ha ganado popularidad en las redes sociales por sus videos interactivos y divertidos con desconocidos.



En esta oportunidad hizo un experimento social fingiendo ser ciego para comprobar si lo estafarían o lo ayudarían. Conozca a continuación el desenlace de esta situación.

En el mundo digital, las redes sociales continúan siendo el escenario perfecto para la creatividad y el ingenio de miles de usuarios alrededor del globo.



En esta ocasión, un famoso creador de contenido volvió a captar la atención de millones de internautas con un video en el que simula ser ciego.



La cámara, que parece estar ubicada en alguna parte de su pecho, muestra cómo arroja billetes de mil pesos argentinos al suelo en un supermercado.

La cámara, que parece estar ubicada en alguna parte de su pecho, muestra cómo arroja billetes de mil pesos argentinos al suelo en un supermercado.

En este se ve cómo una pareja ayuda al influencer a recogerlos, sin embargo, mientras la chica le entrega el dinero a la persona "ciega", el hombre le reclama quedarse con una parte de estos.



Big Chungus dice "¿está todo?", a lo que le responde el muchacho que sí y este agradece en repetidas ocasiones, mientras se ve como la pareja discute por lo que sería una estafa.



El hombre le pide que se guarde el dinero, pero ella lo toma y rechaza el acto. "Che, disculpa, ay disculpa, tengo una vergüenza, perdón, no era toda la plata, perdón", dice la chica vestida de negro, a lo que responde el tiktoker 'Ah, ¿se me había caído más?'.

(Le puede interesar: La historia del hombre que asistió al funeral y consoló a la madre de su víctima).

Se puede notar que el saco que lleva tiene estampado el logo del influencer bastante reconocido en Argentina, lo cual pone a dudar a varios internautas sobre la fiabilidad de la grabación.



Sin embargo, el video no termina ahí, ya que luego se acerca a la chica y le ofrece parte del dinero como "premio por su humildad" y luego le da el resto por ir a seguirlo en TikTok.



A continuación, la mujer dice "no sé qué hacer, me da vergüenza, es que estoy enojada y me choca un montón" a lo que responde "no pasa nada, igual era un experimento".

@bigchungus_oficial Quize hacer el experimentos social de ciego y me estafaron nuevamente 🥺 ♬ sonido original - BigChungus

Actualmente, cuenta con 22 millones de seguidores en Tiktok, con casi 335 millones de 'me gusta'. Además, en YouTube tiene cerca de nueve millones de seguidores y 590 videos publicados.



Algunos de los comentarios del video aplauden el comportamiento de la chica diciendo "Esa mujer vale oro", "La gente humilde y con buenos valores son las personas que vale la pena conocer y acompañar", "Todavía hay gente buena en este planeta".



Sin embargo, muchos dudaron de la veracidad de los hechos escribiendo "¡Qué actores!", "Muy real todo por suerte", "Como no se pueden dar cuenta que está todo armado".

SOPHIA SALAMANCA GÓMEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

