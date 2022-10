TikTok es una red social que permite tener grandes audiencias gracias a videos cortos, que cumplen su función de entretener a las más de 1.000 millones de personas que descargaron la aplicación en dispositivos Android.

Así mismo, es una plataforma en la que es posible conocer historias de vida y poder reflexionar a partir de estas. Uno de esos casos es el de Gabe Adams-Wheatley (@gabeadams), un joven brasileño que hace tutoriales de maquillaje en la red social.

Padece del síndrome de Hanhart, una enfermedad congénita poco común que impide el desarrollo de las extremidades y de la lengua del paciente, no obstante, eso no ha sido impedimento para explorar y fortalecer sus talentos.

Su historia con el maquillaje



Su gusto por el maquillaje lo adquirió desde que era muy pequeño, pues en los concursos de baile estudiantiles, él aprovechaba la ocasión para practicar sus técnicas gracias a tutoriales en YouTube.

“Empecé a ver muchas youtubers de maquillaje sobre sus técnicas y a tomar en consideración lo que funciona mejor para mí, porque tengo que usar los pinceles de maquillaje y las esponjas de belleza de una manera muy diferente y única”, comentó Adams-Wheatley al medio estadounidense ‘PopSugar’.

“Cuando comencé a maquillarme, la mejor manera que se me ocurrió fue acostarme y poner una toalla en el suelo para no manchar la alfombra con ningún producto. Me maquillaba acostado, pero siempre tenía que levantar la cabeza y me torcía el cuello, porque no era la mejor posición para hacerlo”, recordó.

Sorteando la adversidad



Pese a lograr compensar sus limitaciones con su talento para el maquillaje, también afirmó que esto no le ha impedido ser blanco de burlas y comentarios negativos.

“Siento que toda mi vida, siempre he tenido que probarme a mí mismo e ir más allá de lo que la gente piensa que el límite podría o debería ser para una persona sin brazos ni piernas o, simplemente, con una discapacidad en general”, contó en la misma entrevista.

“Para mí, siempre ha habido un fuego que se enciende en mí cuando alguien me dice que no puedo hacer esto o que estoy haciendo algo mal. Siempre quiero poder impulsar esas normas y demostrar que todo es posible si lo intentas”, explicó.

Su salto a la fama se dio en el año 2020, cuando tomó la decisión de mostrar su talento para el maquillaje en redes sociales, y con el paso del tiempo, fue ganando seguidores que le reconocían de muy buena manera su habilidad.

Sin embargo, su figura se disparó el día en el que decidió mostrar su cuerpo completo, sin brazos y sin piernas, lo cual fue una sorpresa para sus followers.

Desde entonces, su fama trascendió de las redes sociales, pues Adams-Wheatley, de vez en cuando, sube contenido de su día a día, mostrando otra faceta de su vida: la capacidad de adaptarse a cosas que muchos pensarían que no serían accesibles para alguien que no posea extremidades.

