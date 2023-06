Las redes sociales están llenas de casos en donde las personas se encuentran a personajes famosos en los lugares menos esperados. Es por esto que varios creadores de contenido compartes sus historias llamativas con sus seguidores para hacerlos pasar un buen rato.



Este fue el caso de un Tiktoker que durante un concierto de Coldplay, en Barcelona, compartió el espacio y la alfombra roja con uno de los jugadores más importantes del fútbol, como lo es Leonel Andrés Messi. No obstante, el protagonista de esta historia no se percataría del personaje tan relevante que tenía detrás.

Se pudo ver al argentino en compañía de su esposa, en Barcelona, presenciando el concierto de la banda británica. Foto: Tomada del video

‘Pitufollow’, el tiktoker en cuestión, subió a sus redes sociales una fotografía con su novia, en la que se veían muy felices por presenciar a los artistas británicos; sin embargo, sus seguidores serían los que se percatarían de que Messi salía en la parte de atrás de su imagen.



Al darse cuenta de esto, decidió crear un video cómico, en el que manifestó lo ocurrido, pues el hombre y su novia se dieron cuenta mucho más tarde por una gran cantidad de comentarios recibidos.



“Subimos un Selfie en el concierto de Coldplay (...) Automáticamente mis mensajes privados…”, expresó de forma escrita en el video, el Titktoker, ya que quería mostrar la cantidad de mensajes directos que recibió por parte de sus seguidores que le señalaron la presencia del futbolista.

Lo cierto del hecho es que se puede ver al astro argentino detrás de la pareja con la mirada un poco perdida, tal vez observando la cantidad de personas que tenía a su alrededor.



Ante esto, como ya se dijo con anterioridad, los seguidores del Tiktoker español lo ‘bombardearon’ de comentarios y mensajes para que se supiera la figura tan importante que tenía detrás de él en ese momento.



“Messi detrás: mira”; “Ey bro ¿viste quién está detrás? “; “Lo normal, Messi atrás”; “Messi está atrás tuyo, me desmayo”, “Tú y al lado un tal Leonel Messi jaja”, expresaron sus fans en su publicación.

Además, a la hora de publicar el corto video, sus seguidores no paraban de comentar el gracioso hecho, ya que ‘Pitufollow’ ignoraría por completo la presencia de un jugador que ha sido galardonado con los mejores premios, por su talento a la hora de jugar con un balón de futbol.



“Me muero. Más si no te diste cuenta hasta que te empezaron a decir”; “Estabas de espalda a la estrella del lugar”; “Una noche llena de emociones” y “Lo primero que noté fue a Messi y luego a ustedes”.



Este hecho llamaría mucho la atención, debido a que el tiktoker no fue el único que quedo sorprendido de ver al ‘mejor futbolista de la historia’, en el show de los ingleses que se llevó a cabo el pasado 24 y 25 mayo.

Fue tal la sorpresa que varias personas, se enterarían después que ‘la pulga’ y su esposa Antonela Roccuzzo son tan fanáticos de Coldplay como la gran cantidad de personas que fueron a presenciar sus canciones en estadio Lluís Companys de Montjuïc.

