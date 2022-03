Por medio de la plataforma TikTok se ha dado a conocer un curioso caso de un hombre que se mudó a su oficina para protestar por su bajo salario. Sin embargo, hace poco reveló que fue despedido de él.



Todo comenzó cuando el joven de 28 años publicó un video titulado ‘Mira mi nuevo apartamento’. En este se podía apreciar cómo el hombre, identificado como Simón Jackson, despachaba todas sus cosas y las reubicaba en su cubículo de oficina.

“Me estoy mudando de mi apartamento a mi cubículo en el trabajo. No me pagan lo suficiente para hacer ambas cosas, así que como cuestión de protesta, solo voy a vivir en mi trabajo, y veremos cuánto tiempo puedo salirme con la mía”, narró Jackson en su video.



En poco tiempo, el video se volvió viral y hoy en día cuenta con 15.3 millones de vistas.



La nueva residencia de Jackson era la empresa de consultoría de diseño e ingeniería Arcadis, en Seattle, Estados Unidos.

En una entrevista con el medio ‘The Post’, el joven confesó que se vio obligado a tomar esta decisión porque su contrato de arrendamiento se había terminado. Además, no podía seguir en ese apartamento ya que los precios del alquiler habían subido y no podía pagarlo.



En ese momento, Jackson tenía prisa de mudarse y ningún apartamento había aceptado su solicitud a tiempo.



"Cuando descubrí que mi empresa tenía una oficina vacía en el centro, esta era la solución perfecta, ya que estaba cerca de todos los lugares que frecuento y sería gratis", afirmó Jackson en ‘The Post’.



Durante su estadía, colocó un saco de dormir debajo de su escritorio y lo cubrió con un paño grande para que no pasara la luz. Para mantener su higiene personal, utilizó instalaciones de ducha disponibles en la oficina.

Sin embargo, días después, el departamento de recursos humanos de su empresa lo llamó y le ordenó retirar las cosas de su cubículo.



Además, le dieron la opción de eliminar sus TikToks o terminar su contrato. A lo que él escogió la segunda opción.



En el medio mencionado anteriormente, comentó que él sentía que hubiera podido tener una estadía indefinida si no fuera por los videos, ya que en la oficiona solo se topó con tres compañeros que no le dieron importancia a lo que sucedía en su cubículo.



Actualmente, Jackson está enfocado en su empresa de mamelucos y planea viajar y poderse quedar en la casa de sus amigos de diferentes ciudades.

