El ‘Youtuber’ Luisito Comunica es uno de los creadores de contenido más seguidos de México y en sus redes sociales acumula millones de seguidores. Por lo general, el joven suele subir contenido de viajes y sus experiencias en otros países.

Un ‘influencer’ originario de Puebla, Fernando Aragon, conocido en redes sociales como ‘FerCarnal’ fue confundido por unas personas, mientras estaba de viaje, con Luisito Comunica y se volvió viral en TikTok.



‘FerCarnal’ suele subir contenido de sus visitas a diferentes estados y países. El joven sobresale por su personalidad y sus fans, los cuales se hacen llamar “brodys”, lo suelen calificar como “generoso y simpático”. Además, de mostrar los paisajes y la cultura de los lugares que visita, suele subir videos ayudando a los demás o haciendo bromas a personas que se encuentra en la calle.



En los últimos días, ‘FerCarnal’ se ha vuelto tendencia pues cuando se encontraba en Xalapa- Enríquez, un hombre al ver que estaba haciendo un video se acercó a él para pedirle una foto. Esta pregunta sorprendió al ‘influencer’, quien le preguntó si sabía él quién era y el hombre le contestó “no, pero vente”.



(No deje de leer: Harry Styles, el artista que pasó de ser panadero a volverse una superestrella).

En ese momento, el joven aprovechó para hacerle una broma y le dijo que él era Luisito Comunica. A lo que el hombre le contestó: “¿Luisito Comunica? Te ves diferente”, y el ‘influencer’ respondió: “Es que me corté los chinos”.



Luego, de tomarse la foto con él, lo examinó con la mirada y le dijo: “Me sacaste de onda, ya te reconocí. Te ves genial”.



Sin embargo, esta no es la primera vez que al joven le sucede algo así, pues otras personas también lo confundieron. “Lo conocemos de la web, pero de dónde. Ubícame”, le dijo una mujer. ‘FerCarnal’ les da varias pintas insinuando que es Luisito Comunica y al final le dijo: “Yo soy el de los chinos, ya me los corté”.



(Lea también: El calvario de Nina Caicedo en México: ‘¿Qué es esto? Me voy a morir’).

Esta situación se ha vuelto viral en la plataforma y hasta el momento el video con el señor a acumulado más de un millón de reproducciones y miles de comentarios de los internautas, quienes aseguran que esta grabación les sacó varias carcajadas.



"Te ves muy diferente" JAJAJAJA MORI DE RISA. Lo vi como 3 veces jaja”, “Saludos pimpollo eres inconfundible”, “carnal.... yo sería más feliz de conocerte a ti que a cualquier otro wey de las redes”, “jajajajajaja weeey amo tu forma de ser, we siempre con toda la buena vibra”, se lee en los comentarios.

DANIELA LARRARTE ASAAD

Redacción Tendencias

Más noticias

Yeison Jiménez confiesa cómo se sobrepasaron con él: ‘Casi me violan’

Piqué no olvida: estos son los recuerdos que aún conserva con Shakira

¡Muy cariñosos!, el gesto entre Harry Styles y el productor Kid Harpoon

Difunden video de Alejandro Fernández en mal estado durante concierto