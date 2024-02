Tiktoker regala viaje a París a un vendedor para que le pidiera matrimonio a su novia

El tiktoker mexicano Alexis Omman ha logrado acumular una gran cantidad de seguidores en las redes sociales, pues en sus videos muestra como cumple los sueños de varias personas. Sin embargo, hubo un clip en especial que se volvió bastante viral y es que le regalo un viaje a París a un vendedor de tacos de canasta para que le pudiera proponer matrimonio a su novia.

Al comienzo del video el tiktoker se acerca al vendedor y le pregunta si tiene novia, este le responde que sí y que está “juntado”, lo que quiere decir que vive con ella, según el medio 'Las estellas'.



Seguido a esto, el influencer le muestra un anillo y le dice que sí estaría dispuesto a pedirle matrimonio a su novia a cambio de recibir un viaje con todo pago a París, Francia.



(Lea también: ¿Cuánto cuesta el reloj de Lionel Messi edición limitada y de súper lujo?).



El vendedor de tacos se pone bastante nervioso y ve en su rostro que no puede creer lo que está ocurriendo. A lo que Omman le dice: “Si, dices que si, te doy este anillo". El hombre acepta y luego se les ve en París, junto con la novia del joven.

"Bienvenidos a la Torre Eiffel", les dice el creador de contenido. Esto provoca lágrimas en el taquero, quien asegura que no quiere que este viaje acabe. Asimismo, visitan el museo de Louvre y ven la Mona Lisa.



Luego de esto muestran a la pareja caminando con los ojos vendados y llegan a un sitio, que tiene la torre Eiffel de fondo y que está completamente decorado con corazones, rosa y un letrero que dice "Marry me" (Casate conmigo). En ese momento, la joven asiente y ambos se ven bastante emocionados.



(No deje de leer: La pinta de Mike Bahía que sorprendió a televidentes de 'La voz kids': ¿Se le vio todo?).



Como era de esperarse, el video ha acumulado 12 millones de reproducciones y miles de comentarios de los internautas, quienes se han visto muy conmovidos por la propuesta de matrimonio.



"Llorar por desconocidos es mi pasión"; "El mejor contenido de Internet"; "Ya lo amarraste, ¿ahora quién pagará la boda?"; "Yo lo haría por el viaje y al regresar no me caso"; "Hasta Alexis lloró", son algunos de los mensajes más destacados.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

