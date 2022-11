Un ‘tiktoker’ -usuario de la red TikTok- logró recaudar dinero para una anciana que vio trabajando en uno de los almacenes Walmart, en los Estados Unidos. El joven sintió compasión por la adulta mayor, mientras ella tomaba un descanso antes de volver a su turno.

El joven, llamado Devan Bonagura, grabó a la abuelita mientras ella se encontraba sentada en el almacén tomando un descanso. El video de 15 segundos logró conmocionar a los usuarios luego de que Bonagura escribiera que no era justo que una señora de esa edad aún estuviera trabajando.



“La vida no debería ser tan difícil”, escribió Bonagura, quien identificó a la adulta mayor como Nola.



Según contó, él trabaja para un proveedor externo que vende teléfonos dentro de Walmart, por lo que pudo percatarse de que la anciana, con una notable edad avanzada, se encontraba trabajando allí.

Los comentarios que recibió en la grabación motivaron a ayudar a Nola para que dejara de trabajar y pudiera dedicarse a descansar en su casa. No obstante, se conoció que la mujer no podría abandonar sus labores, pues debe pagar la hipoteca de su casa.



Ante esto, Bonagura incentivó una campaña para recoger fondos. El joven creó una cuenta en ‘Go Fund Me’ y logró recolectar dinero para entregárselo a Nola y así lograr que renunciara a su trabajo.



“Nola trabaja en Walmart y es suficiente”, se lee en la campaña que inició el joven y la cual logró reunir 180.000 dólares, una suma de 800 millones de pesos colombianos, a través de un estimado de 13.200 donaciones.



En las diferentes donaciones, los internautas aprovecharon para opinar al respecto: “Como exempleado de Walmart todavía recuerdo trabajar con personas de su edad y pienso que nadie debería tener que trabajar a esa edad para sobrevivir. Dono para permitir que Nola se jubile y disfrute el resto de una vida feliz y saludable”, “no deberíamos tener que trabajar hasta la vejez. Tenemos que cuidarnos unos a otros” y “¡este es un excelente ejemplo! ¡Bendita seas, Nola! ¡Y bendigo al joven que preparó esto para ti!”.

Una ayuda que trajo consecuencias

Nola le agradeció al joven por la ayuda que le brindó y por la recaudación de dinero que, según sus declaraciones, irán para pagar la hipoteca de la casa. No obstante, el monto no es suficiente, ya que ella aseguró que debe seguir trabajando para cubrir la deuda total.



“Lo aceptaría, pero todavía tendría que trabajar hasta que pague los otros 60.000 dólares de la casa”, comentó al medio ‘The New York Post’.



De acuerdo con Bonagura, Walmart lo contactó asegurando que su video conllevó a amenazas en contra de los almacenes, por lo que le habrían solicitado al joven que retirara el material de sus redes sociales.



“Están recibiendo muchas reacciones violentas, así que me dijeron que tenía que borrar el video y el GoFundMe y devolver todo el dinero a las personas que lo donaron, o van a involucrar a la Policía”, explicó en el medio citado.

Sin embargo, él aseguró que no se detuvo ante ninguna razón para poder brindarle la ayuda a Nola y contribuir a un gran porcentaje del cubrimiento de la hipoteca de su casa, aún sabiendo que había sido suspendida de su trabajo.



Walmart no se ha referido al caso de manera pública.

