Hace tan solo unas semanas la imagen de una joven tiktoker se hizo viral por una curiosa razón: sumida en llanto “hizo un llamado a la solidaridad”, a los cientos de seguidores que posee en la red social de videos cortos, para que la mantuviesen económicamente. ¿La razón? No le gusta trabajar.



“Necesito que alguien me mantenga, porque no me gusta trabajar. Yo siento que nací para otra cosa. No sé, necesito una solución, es muy difícil todo esto”, contó la usuaria @asadodefasouwu, el pasado 3 de octubre, al tiempo que rompía en llanto frente a la cámara.

Como era de esperarse, los usuarios no dejaron pasar desapercibido el momento y, en poco tiempo, la creadora de contenido identificada como Nani Unu se convirtió en toda una sensación en redes sociales.



Desde comentarios que rechazaban su petición hasta tentadoras propuestas y mensajes de humor, la tiktoker generó revuelo en las plataformas digitales y, por supuesto, en los medios de comunicación, quienes no dudaron en hacer eco al curioso caso.

“Hagamos un club, somos una comunidad”, “Yo cuando viva sola”, “También necesito que alguien me mantenga”, “Yo te mantengo si quieres. Pero lejos”, “Se trabaja para mantenerse. No porque te guste al 100 %” y “¿Qué? Espero que sea humor”, fueron solo algunas de las reacciones que, para ese momento, inundaron los comentarios del metraje.



Aunque su historia parecía haber quedado en el pasado, enterrada como una de las cientos de anécdotas que, usualmente, se difunden por redes sociales, la joven ha vuelto a aparecer y, esta vez, con un peculiar trabajo.

El curioso trabajo de la joven a la que “no le gusta trabajar”



A través de su cuenta de TikTok, en la que ya acumula más de 400 mil seguidores, la polémica joven ha vuelto a ser el centro de atención por revelar qué ha sido de su vida después del fugaz momento de fama que le brindó el video.



En un inicio, la tiktoker dio respuesta a la pregunta que quedó suspendida en el aire luego de que se dio a conocer su caso: ¿realmente se trató de una declaración real o, simplemente, fue un comentario de humor? Pues, según ella: “Es mentira. Es chiste, pero si querés no es chiste”.

Pese a lo que la mayoría de las personas piensan, la joven, aparentemente, no vive de las redes sociales. Su ingreso principal proviene, en este momento, de Twitch -un servicio estadounidense que permite realizar transmisiones en vivo-, plataforma en la que es streamer. No obstante, a esta fuente de entradas económicas se suman otras mucho más peculiares.

Recientemente, a la joven, le surgió una propuesta laboral un tanto “extraña” protagonizando una campaña publicitaria de un centro de salud uruguayo.

“Una clínica de Uruguay me pagó para que haga una publicidad llorando. En vez de decir ‘necesito a alguien que me mantenga’, yo tenía que decir ‘necesito que alguien me pague la consulta del odontólogo’”, relató @asadodefasouwu para los internautas que han seguido de cerca su vida.

De acuerdo con ella, le pagaron 500 dólares -equivalentes a poco más de 2.400.000 pesos colombianos- por la publicidad. Dinero que, en últimas, terminó invirtiendo en un lujoso celular. “Me compré un iPhone, estoy esperando que me llegue el iPhone”.



Ante estas confesiones, los seguidores no tardaron en reaccionar. “¿Nosotros sacamos comisión?, “Esta chica es una genia”, “Me alegra que te esté yendo bien” y “Yo te apoyo”, fueron algunos de los comentarios del video.

