A principios de octubre la creadora de contenido argentina Nani Unu se volvió mundialmente famosa por publicar un video en el que manifestaba sus frustración por tener que trabajar. Según comentó, ella no había nacido para tener una vida en torno a la tareas laborales y quería vivir tranquila.



(Siga leyendo: ¿Qué hará Silvestre Dangond al retirarse? Estos son sus negocios poco conocidos).

“Quiero que me mantengan”, fue la frase que logró popularizar en la grabación que alcanzó más de 50 millones de reproducciones y hasta fue replicado en varios sitios web por productores de video que le realizaron algunas parodias.



La joven, que hoy cuenta con 633 mil seguidores y más de 9,5 millones de “Me gusta” en sus publicaciones, pedía ayuda para encontrar a alguien que le diera las comodidades que pide y evitarle la ‘perturbadora’ idea de tener que conseguir trabajo.



“Por favor, esto es un llamado a la solidaridad. Yo no haría esto si no fuera realmente urgente. Necesito que alguien me mantenga, porque no me gusta trabajar. Yo siento que nací para otra cosa. No sé, necesito una solución, es muy difícil todo esto”, expresó en su momento.



Lea: Camila Homs habló de la denuncia penal de Rodrigo De Paul).

¿Lo hizo por publicidad?



Ahora bien, todo parece indicar que su berrinche fue todo un plan publicitario para una importante marca de contenidos televisivos, o al menos así lo expresó a través de su perfil personal de TikTok.

Mientras ellos se ríen de mi yo estoy acá cobrando FACEBOOK

TWITTER

“Todavía hay gente que que no cree que todo fue armado, aún hay gente que me para en la calle y me pregunta: ‘¿Aún quieres que te mantengan?’ no entienden que es una publicidad”, dijo inicialmente.



“Pero bueno, mientras ellos se ríen de mi, se burlan y me dicen cosas en la calle, yo estoy acá cobrando toda vía lo que me pagó HBO por haber hecho un video con más de 50 millones de reproducciones, toda vía la sigo levantando, aún me queda”, concluyó.



(Le puede interesar: 'Esos niños son mi motivo de lucha': conductor que fue recibido por sus hijos).



El video causó sentimientos encontrados entre la ausencia digital que, incrédula, manifestó que un canal tan importante como HBO no hace ese tipo de pautas. Así mismo, otros de sus seguidores le manifestaron sus felicitaciones y, con un tono jocoso, también le expresaron que a ellos les gustaría ser mantenidos.



“HBO no hace ese tipo de publicidad”, “grosa! Necesito que alguien me mantenga”; “Nani yo sí quiero que alguien me mantenga , es que no me gusta trabajar”, “esos billetes no lo aceptan más, solo reciben los dólares con la franja brillante cámbialo” y “no sé cómo funciona pero bien ahí, tiene más guita que yo”, dijeron.

Más noticias

Tendencias EL TIEMPO