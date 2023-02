Rosie Grant ha emprendido una labor bastante peculiar. En octubre de 2022 encontró un pasatiempo que le valdría bastante reconocimiento en TikTok y es cocinar recetas que encuentra en las lápidas de varios cementerios en Estados Unidos.



Su primera receta fue de unas galletas, que horneó a partir de una lista de ingredientes que se topó como epitafio.



Pero la historia no arranca ahí. La joven hizo sus prácticas en el cementerio del Congreso de Washington, como parte de sus estudios de máster en biblioteconomía y ciencias de la información en la Universidad de Maryland, contó a The Washington Post.

Como una entusiasta de los cementerios y de sus historias, se encontró con la historia de una receta de galletas spritz de Naomi Odessa Miller-Dawson, grabada en su lápida de Brooklyn (Nueva York).



El "epitafio desenfadado de la lápida es un homenaje a las alegrías sencillas de la vida", decía el post.



A partir de ahí se dedicó a buscar este tipo de recetas por internet y encontró varias, pero todas de mujeres y en casi todos los casos eran postres.



"Cocinar estas recetas me ha mostrado un lado alternativo de la muerte", afirmó Grant, de 33 años a The Washington Post. "Es una forma de conmemorar a alguien y celebrar su vida".



Al medio inglés, The Guardian reveló que mucha de esta inspiración para empezar a hornear con este método la conmovió profundamente porque su abuela murió de covid, y "hacer las recetas de las lápidas me hizo pensar en ese pastel amarillo tan especial que nos hacía a los nietos en nuestros cumpleaños".



Con este recuerdo en mente, Rosie pudo comprender por qué, a pesar de que cada letra en un epitafio cuesta y poner una lista de ingredientes podía ser costoso, era muy significativo.



"Además de aprender a cocinar, me ha encantado investigar la vida de las mujeres que hay detrás de las recetas", reveló al medio. Incluso encontró una que pertenecía a una superviviente del Holocausto.



La joven decidió compartir este descubrimiento y los resultados de su cocina en TikTok y ha recibido un apoyo masivo, superando los 170 mil seguidores y acumulando millones de reproducciones en su cuenta @ghostlyarchive



En los comentarios, varios internautas destacan que esta es una idea tierna y amorosa para recordar a los seres queridos fallecidos.



"Creo que es muy dulce, si un miembro de la familia es conocido por una receta especial... es una manera dulce de honrarlos", escribió una.



"En mi tumba estará la receta de mis chocolate chip cookies, porque fue la receta con la que me di cuenta de que amaba la pastelería", menciono otra usuaria.



Mientras otros lo han visto como una forma muy literal de llevarse una receta secreta a la tumba.

