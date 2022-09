Las imperfecciones faciales son comunes en casi la mayoría de las personas, por lo que son aspectos que, a la vista de muchos, pueden llegar a ser un tema insignificante. Así lo pensaba Alonso Castillo, un tiktoker mexicano, hasta que le cambió la vida por una espinilla que se volvió un tumor.



(Siga leyendo: Kim Kardashian: este es el dinero que ganó por su video sexual).

Su historia fue publicada en las redes sociales, donde rápidamente se volvió un tema viral. Él comentó que al inicio el grano “no tenía nada fuera de lo normal”; sin embargo todo se complicó cuando empezó a salirle una especie de pus a la zona afectada.

​

Castillo se alarmó y acudió a un centro médico para que pudieran atender su problema. En la primera consulta, los médicos le recetaron antiinflamatorios, debido a que pensaron que era un absceso que se había encarnado. No obstante, los fármacos no hicieron efecto y el tema empezó a empeorar.



“Fui a consultar con médicos y al parecer era un absceso, me recetaban medicamentos pero no disminuía de tamaño (...) a pocos días de la consulta empezó a crecer demasiado rápido”, comentó.



(También: Karol G se presentó en el Madison Square Garden: ‘Diez años soñando con esto’).

Nuevamente volvió al hospital, pero con el supuesto grano con un tamaño evidentemente grande. Los especialistas le realizaron los exámenes, le realizaron una biopsia y finalmente le comentaron que se trataba de un pedazo de cráneo perforado producto de un tumor.



Los resultados alarmaron al personal de asistencia, por lo que Castillo fue internado inmediatamente para poder intervenirlo quirúrgicamente. Los cirujanos lograron sacarle la parte perjudicada y el tejido maligno que estaba generando el problema.



En otro video se ve que salió de la operación con buen estado de salud. El hombre dijo que debe seguir en controles para determinar si el padecimiento vuelve a aparecer o si sencillamente ya quedó erradicado.



El video ya cuenta con más de 22 millones de reproducciones, 824 mil 'me gusta' y se ha compartido más de 10 mil veces.



(Lea: Aida Victoria Merlano reaccionó tras conocer que algunos la querían en la cárcel).

Más noticias

Yina Calderón reveló detalles de su siguiente operación estética

'Epa Colombia' reveló que se hará un nuevo procedimiento estético en el rostro

¿Juan Duque le envió una indirecta al exnovio de Lina Tejeiro, Andy Rivera?

Tendencias EL TIEMPO