Una tiktoker española se encontraba de viaje por Estados Unidos, uno de los países más visitados por turistas anualmente, ya que es muy reconocido por su historia y los extraordinarios lugares que lo conforman.



La española Aitana Soriano, al encontrarse de visita en esta nación, tomó la decisión de recorrer uno de estos lugares míticos para cualquier turista: el paseo de la fama en Hollywood. No obstante, se llevó una gran sorpresa por el estado del lugar.

La turista quedó impresionada para mal por cómo se encuentra este lugar tan famoso, pues además de estar las estrellas de varios famosos, también hay una gran cantidad de suciedad y se pueden ver a lo lejos unas tiendas de campaña que no se relacionan con la temática del sitio.

(Siga leyendo: Ella es la ‘exterminadora de ratas’ que nombró Nueva York para combatir la plaga).

“La calle de la fama te la pintan como una calle super famosa, llena de turistas, pero la realidad es esta. O sea, es que estoy flipando, llena de tiendas de campaña, es muy muy fuerte", dijo Soriano.



La joven aprovechó el video y la situación para preguntarse por qué Taylor Swift, tal vez su artista favorita, no tenía una estrella en el paseo de la fama.

(Le puede interesar: Tragedia de colombianos en EE.UU.: padre e hijo periodista mueren en accidente).

Ya situada en un carro, la tiktoker narró que ella quería ver la estrella del reconocido cantante Elvis Presley, pero por cómo está la situación en las calles del paseo de la fama no pudo llegar a verla.



"Es exagerado la gente con drogas que hay. Se acaban de meter droga en nuestra cara, estamos intentando irnos”, dijo muy indignada Soriano, quien se encontraba en compañía de una amiga.



En su metraje, la española continuó buscando la estrella de Presley, pero no lo logró. "Estoy super triste porque llevo 1 hora y media buscando la estrella de Elvis sin parar y no la encuentro. Me he descargado hasta la aplicación para localizar las estrellas y ni así la he podido ver", expresó la tiktoker muy triste por lo que estaba pasando.

Facebook Twitter Linkedin

Este lugar se caracteriza pro exaltar a las personas más famosas e influyentes de Hollywood. Foto: Twitter: GeekZoneGZ

(Tenemos para usted: Economía de EE. UU. crece el 1,1 % en el primer trimestre, menos de lo esperado).

Este videoclip de Aitana Soriano se ha hecho tendencia en TikTok, pues fue publicado hace más de 23 horas y ya tiene más de 412 mil reproducciones, 63 mil ‘me gusta’ y una gran cantidad de comentarios de otros usuarios que corroboran el testimonio de la influencer.



Los cibernautas también manifiestan por medio de los comentarios que no solo es ese lugar, sino que toda la ciudad de Los Ángeles está pasando por esa situación.



“Los Ángeles es la ciudad más sobresaltada del mundo”, “Ir ahí fue una de mis peores experiencias. Es verdad que no me pasó nada, pero entré en huida y no quise volver”, “Pasé por allí . Una decepción total” y “Yo también pasé un montón de miedo, había un montón de gente drogándose al lado de nuestro hotel”, son algunos de los comentarios más destacados.

DAVID LEONARDO DÍAZ DUARTE

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

Tiroteo en EE.UU.: al menos cuatro muertos en ataque en banco de Louisville

La droga mezclada con sedante animal que EE. UU. declaró 'amenaza emergente'

Iván Duque, primer expresidente latino en hablar ante Marina en Estados Unidos