En un breve video, una tiktoker compartió su estremecedora experiencia al utilizar una aplicación de citas. Shaina Kay Cardwell conoció a un hombre con quien concretó un encuentro, pero intrigada por conocer más sobre él decidió buscar su nombre en Google y descubrió un secreto que la hizo cambiar de parecer: no iba a salir por él bajo ningún punto de vista.



Es que, al ver los resultados en Internet, se llevó la peor de las sorpresas. El hombre tenía una causa penal por secuestro agravado.



Totalmente shockeada por la información que obtuvo, la joven oriunda de Nashville, Estados Unidos, decidió compartir un video en la popular red social contando su experiencia: “Cuando estaba a punto de ir a una cita de Hinge, decidí buscar al hombre en Google y vi que lo habían arrestado por secuestro agravado”, expresó frente a cámara sin disimular su horror.



Las aplicaciones para conocer personas se han vuelto un gran boom en los últimos años y durante la pandemia su uso se incrementó más del 50%, según un estudio realizado por Smartme Analytics, realizada en 2020 luego de la primera cuarentena llevaba a cabo en todo el mundo.



Sin embargo, al momento de utilizarlas hay que velar por la seguridad individual debido a que así como hay personas que realmente tienen la intención de concretar citas para conocer nuevas personas con buenas intenciones, otras la utilizan para cometer delitos, respaldados por la oportunidad de no ofrecer datos certeros sobre la identidad o pasado, como en este escalofriante caso.



En cuanto a la experiencia de Shaina, luego de realizar su relato, indicó que al conocer este antecedente policial de quien sería su cita, que podría poner en riesgo su vida, decidió no comunicarse nuevamente con este hombre y cerrar sus cuentas de redes sociales, para que él no tenga la posibilidad de hablarle.



La joven influencer decidió compartir su espantosa experiencia para concientizar a quienes utilizan este tipo de app o redes sociales para conocer nuevas personas, dejando en claro que es importante chequear información previamente a concretar un encuentro personal con una persona con la que se ha tenido un contacto virtual.



Con 390.000 visitas, el video se volvió viral en TikTok, y además de generar una impactante reacción en los usuarios ante el peligro al que se enfrentó, fueron cientos las personas que decidieron contar historias similares a la que atravesó ella.



“Por favor, un tipo que me rogó que saliera con él pero lo rechacé. Busqué en Google más tarde solo para descubrir que fue arrestado por atacar a un trabajador en su casa”, expresó una de las mujeres que se vio reflejada en la historia de la joven.



Luego, otra usuaria indicó la estrategia que tiene ante la posibilidad de generar un encuentro con un desconocido, buscando resguardar su integridad física: “Cuando mis amigos o yo empezamos a hablar con un chico, hacemos todas las comprobaciones de CBS. Somos detectives”.



“Le pregunté directamente a un chico qué pasaría si lo buscara en Google y me dijo que no me gustaría. Acusaciones reales de agresión sexual”, contó otra usuaria quien, como Shaina, pudo anticipar el peligro al que se enfrentaba.



LA NACIÓN (GDA)

Argentina