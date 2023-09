En la plataforma de TikTok se ha vuelto muy popular que diferentes creadores de contenido visiten lugares en los que pueden encontrar varios productos mucho más económicos que en las tiendas normales. En ese sentido, se ha vuelto viral el usuario @me_dicenpato, pues encontró un local que vende artículos para el hogar a un buen precio.

El hombre empezó diciendo que este sitio se llama 'El Mayorista' y se encuentra ubicado en la carrera 65B No. 16 - 67 en Puente Aranda. Asimismo, explicó que se pueden encontrar diferentes productos, sin embargo, solo iba a mostrar los principales.



Primero enseñó que los recipientes para guardar diferentes alimentos o para llevar los almuerzos tienen en un precio de $6.900 y antes estaban en $8.900. Seguido a esto mostró un juego de ollas de la marca Imusa que valía $229.900 y antes $290.900.



(No deje de leer: En TikTok revelan outlet de maquillaje 'Mac' en Bogotá: productos desde los $23.000).



Asimismo, se encontró otro juego de ollas y sartenes de la misma marca que costaba $129.000 y una olla a presión de $99.900. Siguiendo con los artículos de cocina, encontró un juego de vajilla a $139.900 y otro a $141.900.

También se pueden encontrar canecas desde $57.900, hieleras por $64.900, plateros de plástico a $39.900 o a $52.900, envases para salsa a $6.500, utensilios de cocina de la marca Imusa desde $10.500.



Por otro lado, hay sillas de plástico que resisten hasta 180 kilos a $39.900. En los productos del baño se ve que venden diferentes cepillos o jaboneras, que según el creador de contenido tienen muy buenos precios.



(Lea también: La calle de los outlets en Medellín, donde encontrará todo tipo de ropa con descuentos).



Algunos internautas han comentado esta grabación y han señalado que los precios no están tan económicos como él piensa.



"La verdad tienen precios como cualquier negocio, no sé qué sea barato para usted"; "San victorino, muchísimo más barato"; "Años atrás si era muy económico, pero en este momento no", se lee en los comentarios.



Sin embargo, otras personas le agradecieron por la información y por mostrar estos lugares.

Así van los precios de los alimentos en Bogotá

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Tiktoker encontró el outlet oculto de reconocida marca de calzado en Bogotá

El 'outlet' de ropa en el que 'youtuber' encontró descuentos hasta del 70 por ciento

Este es el outlet 'secreto' de Falabella donde venden freidoras de aire a $ 80.000