Los peligros de caer en estafas y suplantaciones en internet son cada vez más evidentes. Recordemos que hace unas semanas se viralizó la historia de la colombiana que fingió llamarse Sara Manuela en Instagram y hasta tuvo relaciones a distancia con distintos hombres, quienes le compraron tiquetes y boletas a conciertos para al final descubrir que todo era una mentira.



Pues bien, esta vez se ha difundido el relato de un joven llamado Emilio, quien cayó en la trampa de un usuario de Tinder. “Eso me pasa por andar de cachondo”, inició diciendo.

Según contó por medio de TikTok, conoció a una chica por Tinder, pero migraron la conversación a WhatsApp y cada vez se puso más intensa, por lo que él incluso envió fotografías íntimas.



No había sospechas de lo que pasaría después.



(Lea también: Video: indignación por ciclista que transita a máxima velocidad en contravía).



Sin embargo, cuando intentó buscarla en Facebook bajo el pseudónimo de Julia Lara no la encontró. Su error fue no indagar más y, por el contrario, enviarle el link de su perfil para que fuese ella quien lo agregara.



Acto seguido, un amigo le notificó que había sido contactado con el siguiente mensaje: “Atención, este tipo es un enfermo, le manda este tipo de cosas a niñas de 14 años y las amenaza si no hacen lo mismo”, junto a su número de teléfono y fotos.



En ese momento todo se tornó más turbio: Julia resultó llamarse Guillermo Amado y le confesó: “Te tocó, soy falso, no te me alteres”.



(Siga leyendo: Abuelo de 77 años es viral por hacer clavados extremos desde una gran altura).



Aparentemente, quería llegar a un trato con tal de no enviar el mismo mensaje y sus fotos íntimas al resto de sus amigos. Había dos opciones: o le pagaba o lo denunciaba sin tener mayores pruebas.



Pero Emilio fue astuto y guardó registros de todas las conversaciones, percatándose además de que el impostor había revelado su nombre y su número de cuenta para hacer la transferencia. Por esta razón le siguió el juego con la convicción de que lo denunciaría ante la Fiscalía después.



Así las cosas, de 50.000 pesos mexicanos que le pidió solo le consignó 2.500 (equivalente a 600.000 pesos colombianos).



(Le puede interesar: El conmovedor mensaje que le envió Ricardo Montaner a su nieta Índigo).



Sin embargo, la mayor lección que le quedó fue tener más cuidado en la red: “Ahora entiendo en carne propia lo que viven ustedes, lo que viven las mujeres cada vez que les hacen algo de este tipo. Pensé que tenía empatía, pero qué equivocado estaba, se siente de la m**rda”, dijo a todos sus seguidores.



A continuación, puede ver el storytime que publicó.

Más noticias

Margarita Contreras

Redacción TENDENCIAS