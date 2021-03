‘Caro y común’: ‘tiktoker’ mexicano criticó el transporte bogotano

En muchas ocasiones, las redes sociales suelen ‘encenderse’ ante críticas hechas a los elementos nacionales o a las condiciones del país.

Se viralizó un video de un ‘tiktoker’ de México que criticó –ni más ni menos– a TransMilenio.



Muchos internautas coincidieron en las críticas hacia el sistema de transporte masivo de la capital del país. Entre los principales defectos, el ‘tiktoker’ destacó que el pasaje de TransMilenio era muy costoso y el servicio no era del todo impecable para su precio.

‘Nunca vi un transporte tan común y tan caro’

El ‘tiktoker’ Brand Peregrino suele subir contenido relacionado con el intercambio cultural. Durante las últimas semanas publicó ciertos videos sobre su experiencia en Colombia.



Peregrino vivió durante un tiempo en Bogotá y, mientras hacía un balance de su estadía –entre otras cosas dijo que le gustaba mucho la ciudad y el resto de aspectos de Colombia–, dio ciertas críticas hacia TransMilenio que no pasaron desapercibidas por la comunidad digital.



“Lo más caro que se me hizo de allá (Bogotá) fue el pinche transporte. Nunca vi un transporte tan común y tan caro. No es malo, pero sí es caro”, precisó el ‘tiktoker’, quien tiene más de 235 mil seguidores en la plataforma.

“En México, el TransMilenio mexicano, que se llama Metrobus, vale 750 pesos colombianos un pasaje”, puntualizó.



Eso sí: Peregrino resaltó ciertos aspectos culturales de Colombia y comparó la gastronomía y el turismo del país con lo que sucede en México, otro de los territorios latinoamericanos apetecidos en el momento de ‘cuadrar’ un itinerario de viaje.

Vale destacar que el ‘tiktoker’ hizo una pregunta que llamó la atención de varios internautas, en especial de los capitalinos: “Siempre hemos tenido la misma duda: ¿Por qué si Bogotá es la capital, no tiene metro? Medellín, que nada que ver, pues sí tiene metro”, afirmó.



Los comentarios de los usuarios al video no son propiamente de críticas o agresiones, pues casi todos reconocen que existe cierta dificultad en la movilidad de la capital. También se refirieron al metro de Bogotá como un proyecto aún en curso.

Hace tan solo unas horas, Peregrino subió un último video en el cual habla, justamente, de su ‘viralización’ en Colombia a raíz de sus comentarios.



En este metraje enfatiza en brindar cierta claridad sobre sus comentarios, teniendo en cuenta, también, que sus declaraciones no fueron bien recibidas por algunos internautas.

