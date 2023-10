Tiktoker de 15 años revela que su papá 'no lo acepta' por usar vestido y tacones

Luis David González, conocido en las redes sociales como 'La Veneno' tiene 15 años y es una figura de internet en México.



El adolescente se hizo viral cuando trabajaba en San Juan de los Lagos, Jalisco, su ciudad. Su comportamiento y expresiones llamaron la atención y empezó a sumar seguidores.



La Veneno, como se identifica, crea contenido de humor y de moda. Debido a su notoriedad estuvo en el podcast Radio Divaza y allí reveló detalles de su vida y de su familia.

Con más de 220 mil seguidores en Instagram y habiendo superado el millón en TikTok, cuenta que le cerraron, recibe con frecuencia comentarios en sus publicaciones, muchos de ellos negativos.



Contó que inicialmente el odio en redes sociales sí lo hacía sentir mal y lloraba por lo que le escribían.



Entre los comentarios más recurrentes, los internautas se refieren a su familia. Le preguntan que dónde están su mamá y su papá, evidenciando su desacuerdo con la expresión del joven.

Es por eso que La Divaza, le preguntó en su programa qué opinaba su familia de su personalidad y de su aspecto, pues 'La Veneno' se maquilla y se viste con prendas como faldas y crop tops.



Incluso, hace algunas semanas, recibió una invitación para modelar y participar en un evento de moda, donde lució vestidos y tacones, una situación que no le agradó a su padre.



"Mi papá no me acepta, no me he visto con él desde el desfile, pero vivo con los dos, con mi mamá y mi papá. Ellos me tienen que aceptar como soy", afirmó.

'La Veneno' también contó que desde muy pequeño se ponía los tacones de sus hermanas y de sus tías, pero nunca lo descubrieron porque todo el mundo se iba a trabajar. En esos momentos aprovechaba para modelar y cantar en su casa.



En las calles de su ciudad ha recibido comentarios, pero nunca agresiones ni violencia. Eso sí, en redes sociales, cuando está enojado, le contesta a ciertas personas, pero de resto los ignora. Su lema es: 'qué soporten'.

En su primera invitación a un espacio como el de Radio Divasa, también comentó que trabaja desde hace un tiempo y que no está estudiando, un comentario que no pasó desapercibido para los conductores del programa, que le instaron a continuar en la escuela y a estudiar pensando en el futuro.

También lo felicitaron por expresar su personalidad y por no dejarse amedrentar por el odio que se recibe en redes sociales.

